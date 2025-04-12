Ирина Литус: Exoxe, HP Cell Vitaran и Iuse Skin Booster HA20 - новая эра в профилактике старения кожи

В своей статье на сайте ЕМЕТ Литус отмечает, что современные пациенты все чаще обращаются не с просьбой "устранить морщины", а с вопросом, как предотвратить их появление. Это свидетельствует о росте осознанности в сфере ухода за кожей и популяризации профилактических методик омоложения.

"PRE-AGING - это стратегический подход, который позволяет нам работать на опережение. Благодаря современным биотехнологиям мы можем поддерживать биологический потенциал кожи, не прибегая к агрессивным методам", - объясняет Литус.

Среди самых эффективных решений в PRE-AGING эксперт выделяет:

Экзосомальную терапию EXOXE - биотехнологический прорыв, который стимулирует выработку коллагена и восстанавливает кожу на клеточном уровне.

Полинуклеотиды HP CELL VITARAN - мощный инструмент для укрепления дермы, который обеспечивает глубокую гидратацию и омоложение.

IUSE SKIN BOOSTER HA20 - биоревитализант нового поколения, позволяющий поддерживать тургор и эластичность кожи.

По словам Литус, клинические исследования уже подтвердили эффективность этих методик: пациенты демонстрируют повышение упругости кожи на 114%, а морщины становятся менее выраженными на 108,63%.

PRE-AGING становится новой нормой в сфере эстетической медицины, позволяя сохранять молодость кожи без радикальных вмешательств.