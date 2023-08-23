Украинкам рассказали о бесплатном обследовании, которое помогает обнаружить рак
Одним из наиболее распространенных онкозаболеваний среди женщин является рак молочной железы. Маммография позволяет выявить новообразование даже тогда, когда его нельзя определить при пальпации.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Как сделать маммографию бесплатно
Своевременное выявление новообразований в молочных железах способствует успешному лечению. Мамография включена в приоритетные медицинские услуги в Программе медицинских гарантий. Важно знать, где можно сделать маммографию бесплатно.
Необходимо найти медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету "Маммография". Таких больниц более 240 по всей стране. Чтобы найти необходимую можно позвонить в контакт-центру НСЗУ по номеру 16-77, оператор поможет найти ближайшее заведение.
Важно, что обычно маммографию грудных желез назначают женщинам после 40 лет. Чтобы пройти эту диагностику бесплатно, нужно иметь направление от семейного врача или узкого специалиста - гинеколога, маммолога или другого врача.
Если пациентка не достигла указанного возраста, но требует исследования молочных желез и имеет направление от врача, то пройти обследование можно в медицинских учреждениях, предоставляющих услуги по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".
Однако, прежде чем идти в выбранное заведение на диагностику, советуем позвонить по телефону и уточнить, есть ли там необходимое оборудование и врач-рентгенолог.
Но обратите внимание, если пациентка стремится пройти обследование самостоятельно, не имея на это рекомендаций и направления врача, то это можно сделать за собственные деньги.
Как бесплатно получить помощь в частной больнице
Около 70 частных клиник и врачей-ФЛП заключили договор с НСЗУ на предоставление услуг по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение взрослых и детей в амбулаторных условиях".
Это означает, что в этих частных центрах оказания медицинской помощи пациенты могут получить бесплатную консультацию врача-специалиста.
Чтобы получить бесплатную медицинскую помощь в частной клинике, у которой есть договор с НСЗУ, необходимо иметь электронное направление на консультацию от семейного врача.
Без направления можно обращаться к гинекологу, в частности детскому, психиатру, в том числе и детскому наркологу, педиатру и фтизиатру.
Нужно найти ближайшее частное медучреждение, у которого есть договор с НСЗУ на амбулаторную помощь. Для этого позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет, какие ближайшие к вам частные медучреждения имеют договор с НСЗУ.
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