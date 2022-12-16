Украинка вошла в десятку самых влиятельных ученых года: кто она

Украинская ученая Светлана Краковская попала в рейтинг 10 самых влиятельных ученых в 2022 году по версии журнала Nature. Это одно из самых авторитетных и древних научных изданий мира.
Международный рейтинг ученых 2022 года опубликовал ресурс Nature.
Через ТОП 10 Nature показывает ключевые события в науке за год и людей, сыгравших в них важную роль. В частности, которые помогли привлечь внимание к самым актуальным проблемам человечества. Краковская стала одной из первых украинских полярниц, вошедших в этот рейтинг.
Светлана исследует изменение климата. В 2000-х годах открыла начальную сферу моделирования регионального климата и стала первым украинским ученым, который применил ее в своей стране. Также работала над экспериментами по высеву облаков для усиления осадков в украинских степях. Была участницей Второй украинской антарктической экспедиции.
В международном рейтинге от Nature участников представляют через личную историю. История Светланы называется "Голос за Украину".
Утром 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, Краковская участвовала в заседании Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, находясь в Киеве, когда его активно бомбили. В это время участники из 93 стран завершали работу над докладом о последствиях потепления в мире.
Несмотря на то, что этот международный орган не политический, ученая решила выступить на финальной встрече с речью о войне в Украине. После нее международные делегации выразили свою солидарность, включая представителя России, который извинился за нападение.
Светлана Краковская на международных конференциях привлекает внимание мира к войне России против Украины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
После этой речи Краковская начала активно выступать на больших мероприятиях по всему миру. В том числе и на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе. А в сентябре Светлана возглавила виртуальное совещание по восстановлению украинской науки на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
На климатической конференции в Египте Краковская заявила, что миру следует подражать решимости украинцев в войне против России для борьбы с изменением климата. Это привлекло внимание общественности к Краковской как борцу за климатические действия, так и за Украину.
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