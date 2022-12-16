Украинка вошла в десятку самых влиятельных ученых года: кто она

Что известно о международном рейтинге

Через ТОП 10 Nature показывает ключевые события в науке за год и людей, сыгравших в них важную роль. В частности, которые помогли привлечь внимание к самым актуальным проблемам человечества. Краковская стала одной из первых украинских полярниц, вошедших в этот рейтинг.

Светлана исследует изменение климата. В 2000-х годах открыла начальную сферу моделирования регионального климата и стала первым украинским ученым, который применил ее в своей стране. Также работала над экспериментами по высеву облаков для усиления осадков в украинских степях. Была участницей Второй украинской антарктической экспедиции.

В международном рейтинге от Nature участников представляют через личную историю. История Светланы называется "Голос за Украину".

Утром 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, Краковская участвовала в заседании Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, находясь в Киеве, когда его активно бомбили. В это время участники из 93 стран завершали работу над докладом о последствиях потепления в мире.

Несмотря на то, что этот международный орган не политический, ученая решила выступить на финальной встрече с речью о войне в Украине. После нее международные делегации выразили свою солидарность, включая представителя России, который извинился за нападение.

Светлана Краковская на международных конференциях привлекает внимание мира к войне России против Украины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

После этой речи Краковская начала активно выступать на больших мероприятиях по всему миру. В том числе и на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе. А в сентябре Светлана возглавила виртуальное совещание по восстановлению украинской науки на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

На климатической конференции в Египте Краковская заявила, что миру следует подражать решимости украинцев в войне против России для борьбы с изменением климата. Это привлекло внимание общественности к Краковской как борцу за климатические действия, так и за Украину.