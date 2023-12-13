Украинка публично рассказала о попытке домогательств в поезде, но ее затравили: что произошло
В социальных сетях украинка рассказала о попытке притязания на рейсе "УЗ" Киев - Днепр. По словам девушки, это был военный, от которого она закрылась в своем купе. Мужчина якобы пытался открыть дверь, но не смог. В конце концов, насилия над девушкой не было, однако она описывает эту ночь как самую страшную в своей жизни. Но комментаторы под постом обвиняют его в том, что история придумана.
РБК-Украина (проект Styler) пересказывает историю в "Укрзализныце" со ссылкой на пост девушки в X (Twitter).
С чего все начиналось
"Ты можешь выглядеть уставшей и не принимать душ вторые сутки, одетыми, как лук, потому что работала на маркете на "Житньому ринку" в минусовую температуру и вообще иметь 40 лишних кг после ковидных осложнений. И если он захочет взломать дверь в твое купе, он это сделает. Ты не в безопасности", - начинает свой рассказ Марина.
Она села в поезд из Киева в Днепр. Девушка заранее выкупила целое купе, ведь везла многое. Человек в форме искал свое купе и неоднократно заглядывал к ней.
Марина выкупила все купе во время поездки (фото: twitter.com/marsot_uа)
Для безопасности Марина попросила проводницу показать, как закрыть дверь купе на замок. Однако все же была уверена, что эти знания ей не понадобятся.
В купе пытались зайти
В 01:36 ночи она увидела, что кто-то пытается открыть ручку двери, которая оказалась закрытой.
"Я быстро собрала вещи, оделась в теплое и готова была выбивать окно и прыгать в снег, когда услышала, что он шепчет и стучит в дверь. Я сидела молча. Стучал сильнее и дергал дверь сильнее. Время от времени он шел и возвращался, когда кто-то шел в туалет по проходу, он прятался", - пишет Марина.
Девушка передала маме данные своего билета, чтобы та звонила по телефону на горячую линию, поскольку у самой Марины была плохая связь. Также на ближайшей остановке девушка рассказала о ситуации проводницы. Их диалог услышал и мужчина из соседнего купе.
Когда поезд тронулся, мужчина снова начал ходить к двери купе Марины.
"Я не кричала, потому что боялась подвергать того мужчину опасности, потому что это будет драка военного и гражданского. Потому что я не хотела портить репутацию военного. Ведь во всех подобных историях, я всегда акцентировала, что надо сначала уточнять, что это мужчина, или же из ВСУ он - второстепенное", - делится своими эмоциями пострадавшая.
Инцидент произошел на рейсе Киев - Днепр (фото: twitter.com/marsot_ru)
В конце концов Марина не спала всю ночь и ждала утра, когда люди начнут ходить по проходам.
"Я хочу, чтобы женщины покупали билеты в женские купе. Я хочу, чтобы каждая знала, "Укрзализныця" имеет круглосуточный горячий номер 0 800 503 111. И самое главное, это не крючок для одежды, это блокирование дверей изнутри", - отмечает Марина и добавляет фото.
Кнопка для блокирования дверей в купе (фото: twitter.com/marsot_ua)
Реакции в комментариях
Люди в комментариях разделились на два лагеря. Первые поддерживают Марину и сочувствуют, что ей пришлось пережить такое.
- "Прикро, що вам довелось це пережити. Не всі хто у формі захисники, не всі хто у цивільному козли й муд*ки. Поліція його б зняла з потяга тільки за п'янку".
- "Пані, мені дуже шкода, це пекельний досвід. Ваші дії були дуже виважені та важливі, дякую що поділились".
- "Жахлива історія… Дуже прикро, що з вами так трапилося. Бережіть себе".
- "Дегенерати будуть завжди. Шкода, що вони впливають на психічне/фізичне здоров'я оточення. Уже писала десь, що спеціально займаюсь спортом кожен день не через красу, а витримку в різних умовах".
- "Це він мав би думати, що псує репутацію ЗСУ. А ви могли б його навіть вбити, якби це потрібно було для захисту вашого життя/здоров'я".
- "Знову ж таки зайвий доказ того, що для безпеки пасажирів у потягах має бути щось на кшталт воєнізованої охорони й наявності "тривожної кнопки".
Однако другая половина прочитавших эту историю обвинили Марину в том, что она полностью придумала это:
- "Він же навіть двері не зламав. Потягнути за ручку - не злочин".
- "Висновок: якщо не ви**буватись, не викуповувати все купе та їздити разом з трьома іншими пасажирами, то нічого не буде. Також більша частина тут шизуха та перебільшення, звичайно".
- "Ну так, історія прикра. Але: 1) якого викупати під себе купе і певно показувати, що ви там одна!; 2) гірлянда! Якого! 3) ми ще не бачили піжаму! Ваша провина у цій історії присутня 100%."
- "Жодного доказу інциденту. Не кажучи вже про те, що ми не дочекаємося від неї правди, так чи був дзвінок на гарячу лінію? Або, наприклад, який номер поїзда і вагону. А чому? Тому що провідниця нам скаже…"
Раньше мы рассказывали о том, что в Сумах военному отказали в льготном проезде.
Мы также сообщали, что на отдельных рейсах "УЗ" появились маршалы безопасности.
А еще публиковали новый график движения поездов "УЗ" на 2024 год.