Украинка первой полетит в космос с Virgin Galactic: что о ней известно (фото)

Что известно о полете в космос

26 января состоится шестой коммерческий космический полет компании Virgin Galactic. Среди членов экипажа Лина Бороздина указана как "Астронавт 023 - частный участник из Украины и Калифорнии". Вместе с ней в космос будут путешествовать еще три человека - два из США и один турист из Австрии.

Своей очереди Лина ждала почти 18 лет. Стоимость туристического билета на космический рейс – 450 тысяч долларов. В космосе туристы проведут 80 минут, несколько из них – в невесомости.

Пока космический корабль находится на Земле, астронавты будут наслаждаться невесомостью и увлекательным видом из многочисленных окон космического корабля.

Суборбитальный полет запланирован на пятницу, 26 января, с космодрома "Америка" в США.

Кто такая Лина Бороздина

Лионелла (Лина, Лиза) Бороздина родилась в Одессе в 1969 году. Там она окончила школу и получила степень магистра по специальности "Биохимия" в Одесском национальном политехническом университете.

Отец Лины – Юрий, родился в Москве, но впоследствии переехал в Одессу. Согласно книге Destination Space: Making Science Fiction a Reality журналиста и писателя Кенни Кэмпа, Бороздин был агентом КГБ. Он служил на Востоке, в частности, в Индии и Мьянме. В 1979 году мужчина должен был уехать на два года в Афганистан, но уволился со службы.

Высшее руководство СССР не дало разрешения на возвращение в Москву, поэтому он с семьей вернулся в Одессу, где жила семья его жены. Его руководителем был Юрий Андропов, будущий генсек СССР в 1982-1984 годах.

Лина Бороздина (фото: facebook.com/lina.birch)

Мать Лины – Эмилия, была еврейкой. Работала переводчицей по английскому языку и стала чемпионкой Украины по настольному теннису. Умерла в 1982 году.

Когда распался СССР, Лина Бороздина эмигрировала в США. У нее был паспорт уже несуществующего государства, и она подала заявление на политическое убежище. Начала изучать английский, устроилась мыть лабораторную посуду в фармацевтическую кампанию, пока не получила возможность применить свое высшее образование.

В начале пребывания в США Лина жила со своей тетей Евой в Лос-Анджелесе. Впоследствии она вышла замуж за россиянина, с которым вскоре развелась. Одно время украинка работала моделью для магазина одежды, а затем встретила второго мужа.

С 1992 по 1996 год Бороздина работала научной сотрудницей в биофармацевтической компании Genta в Калифорнии. Эта компания специализируется на разработке препаратов для больных раком. В 2012 году компания обанкротилась.

С 1997 года Лина начала работу в Chromagen, где задержалась до 2000 года. С 2001 года она получила звание старшего научного сотрудника. Далее – еще одна компания, которая занималась открытием, разработкой и коммерциализацией инновационных продуктов для рынка онкологии и противовирусных средств. Следующая компания – Egea Biosciences (приобретенной компанией Johnson & Johnson в 2004 году), разрабатывавшей технологию синтеза генов и структуры белка.

Лина Бороздина (фото: facebook.com/lina.birch)

В 2004 году Бороздина получила гражданство США. С 2009 по 2023 год она работала менеджером по работе с клиентами в American International Chemical. С апреля 2019 года она является специалистом по продаже приборов для химии нуклеиновых кислот в BioSearch Technologies, отделе геномики LGC.

Билет на полет в космос Лина Бороздина купила в 2005 году за 200 тысяч долларов и для этого ей пришлось вторично заложить свой дом. Но она стала одним из первых 10 участников полета.

"Я собираюсь увидеть всю Землю. Но сама идея быть такой далекой от нее - бесценна. Одна из главных причин, по которой я вложила деньги - я могла бы подождать, пока это станет дешевле и доступнее. Я сделала это, потому что, когда есть мечта и если в нее не вкладывать деньги, она остается мечтой", – рассказывала Бороздина.