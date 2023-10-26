Украинка, после потери глаза снявшаяся для Playboy, рассказала историю музею "Голоса мирных"

26 февраля 2022 года она приняла решение вывезти в безопасное место троих сыновей. Машину, за рулем которой находилась Ирина, обстреляли. Один из шаров попал прямо ей в лицо.

"Я видела сыновей невооруженным глазом. И я им сказала, чтобы они пригнулись. Что я их люблю. И что я умираю. Успела затормозить", - вспоминает Ирина.

Мимо происшествия случайно проезжал парамедик. Он оказал ей первую помощь. Через полтора года Ирина найдет его, чтобы поблагодарить, а он будет говорить, что она была его первой в жизни "трехсотой". Все это время женщина борется за свое здоровье и заботится о детях. Ее старше 11 лет.

"Старший сын сначала переживал, жива ли я. Потом - что я всегда буду такой... Средний - месяц вообще не выходил на улицу, и на звук сирены имел панические атаки. Младший сын через стресс пол года называл мамой свою бабушку - мою маму", - рассказывает Ирина.

Позади Ирины не одна операция. Впереди – еще несколько. Ее диагноз украинские медики воспринимают как вызов. Женщина учится принимать себя новой. Признается, что предложение сняться для Playboy его не удивило.

"Я уже была готова показать через фото, что меня не надо жалеть. Мы - раненые. Мы - живем. Мы тоже хотим быть красивыми. И очень нужно, чтобы мир нас принимал такими, как мы есть", - подчеркивает Ирина.

Узнайте о фотосессии, помощи Ирины военным и об "ангелах", которые встретились на ее пути: https://www.youtube.com/watch?v=ryDOjtLoAXU

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 85 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.