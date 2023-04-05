В Украине планируют сносить "хрущевки" и "панельки", а их жителей - отселять: что известно

Зачем нужен этот законопроект

Как пишут народные депутаты в объяснительной записке, в Украине есть ряд проблем с "устаревшим" фондом, которые нуждаются в решении.

"В Украине имеется большое количество объектов жилищного фонда, предельный срок эксплуатации которых истек или истекает. Общая площадь устаревшего жилищного фонда по данным Государственной службы статистики (по состоянию на 01 января 2017 года) составляет 4,33 млн м3", - объясняют инициаторы законопроекта.

В 2019 году в Украине насчитывалось 30 380 многоквартирных жилых домов, отнесенных к устаревшему жилому фонду. Более 7 000 из них были построены еще до 1919 года! Такие дома опасны и некомфортны для проживания.

В общем ситуация с "хрущевками" и "панельками" такова:

построены включительно к 1919 году - 7 646 (58 признано аварийными)

построены в период с 1920-1953 года - 9 693 (45 признано аварийными)

построены в период с 1954-1969 года - 7 192 (40 признаны аварийными)

построены в период с 1970-1989 годов - 5 364 (24 признаны аварийными)

построены в период с 1990-2010 гг. - 785

Отмечается, что сносить и реконструировать планируют именно такие дома. Окончательное решение будет принято на местах.

Что будет с жителями этих домов

"Сносу многоквартирных домов предшествует предоставление квартиры в другом многоквартирном доме в случае получения застройщиком согласия на отселение. В противном случае предоставляется другая равноценная квартира в будущем доме, а на время строительства отселения в маневровый жилищный фонд", - объясняют инициаторы законопроекта.

Может появиться опасение, что люди получат совсем неравноценную квартиру или их временное жилье станет вполне постоянным. Об этом в законопроекте не говорится, а соответственно и практических решений возможных проблем не представлено.

Законопроект №6458 уже принят Верховной Радой в первом чтении и сейчас готовится ко второму.