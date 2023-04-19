В Украине изменят правила отчисления студентов в вузах: что известно

Так, обновленная редакция Положения открыта для ознакомления с 19 апреля.

Зачем это нужно

В МОН напомнили, что в настоящее время действует Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов вузов, утвержденное в 1996 году (статья 46 закона Украины "О высшем образовании").

В ведомстве обращают внимание, что данный документ уже устарел, и соответственно нуждается во внесении корректив и обновлении, чтобы соответствовать действующему образовательному законодательству.

Какие новшества

В проекте среди прочего предлагается позволить выгонять студентов из вузов из-за плагиата. Так, факт нарушения академической добродетели хотят включить в перечень оснований для отчисления.

Для этого нужно, чтобы такой случай плагиата со стороны соискателя высшего образования был выявлен и установлен должным образом, а процедура отчисления осуществлялась с соблюдением прав студента, предусмотренным законом.

Также студентов станут отчислять на основании нарушения требований устава или правил внутреннего распорядка вуза, требований по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, установленных соответствующими правилами и инструкциями.

Основанием для отчисления аспирантов будет их невыполнение индивидуального учебного плана или нарушение сроков его выполнения без уважительных причин, предусмотренных законодательством, в частности в части выполнения диссертации или творческого художественного проекта.

Ознакомиться с полным текстом проекта обновленного Положения можно по этой ссылке.

Куда обращаться с предложениями

В ведомстве принимают замечания и предложения к инициативе в виде сравнительной таблицы к проекту - их отсылать могут все желающие до 10 мая.

Отправлять предложения нужно на Е-mail infozvo@mon.gov.ua.

Контакты для предоставления консультаций: телефон (044) 481-32-67.

В министерстве добавили, что результаты общественных обсуждений будут представлены на официальном сайте МОН максимум через 2 недели после принятия решений по итогам обсуждения.