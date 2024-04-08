В Украине изменился "пакет малыша": теперь можно получить другую сумму
Украина внедряет программу монетизации "пакет малыша", которая позволяет родителям новорожденных детей выбирать денежную компенсацию вместо набора предметов первой необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Департамент социальной защиты Днепропетровской областной военной администрации.
Что нужно знать родителям
В 2024 году размер денежной компенсации увеличился и теперь составляет 7689 гривен. Эти средства зачисляются на специальный счет родителей и могут использоваться для приобретения детских товаров, таких как средства гигиены, одежда, обувь, игрушки, ходунки и коляски.
Чтобы получить денежную поддержку, родителям необходимо обратиться в местное подразделение социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Заявление также можно подать онлайн через государственный портал "Дия", в разделе "Малыш".
"Пакет малыша" включает в себя разнообразные товары по уходу за ребенком.
С 1 января 2024 года его стоимость выросла с 6816 до 7689 гривен. Состав этого пакета пересматривается каждые четыре года, а в обновлении в 2024 году учтены рекомендации экспертов, родителей и представителей ЮНИСЕФ.
Что есть в "пакете малыша"
- Одноразовые подгузники разных размеров
- Влажные салфетки
- Пеленки
- Шапочки и боди для младенца
- Штаны, ползунки и носки
- Термометр для воды
- Детские маникюрные ножницы
- Одеяла
- Матрац
- Пеленальный матрасик
- Сухое молочко
- Бутылочка для кормления
- Соска
- Простыни
- Игрушки
- Книги для малышей
- Электронный термометр
- Информационные материалы для родителей
Где получить "пакет малыша"
Получить бэби-бокс можно в роддоме или по месту регистрации ребенка в течение первых 30 дней после рождения.
- На складе, обслуживающем территорию, где проживает семья
- Через отделение "Укрпочты" или "Новой почты"
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