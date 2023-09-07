В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно стоит сейчас

В Украине в ближайшем будущем подорожает сливочное масло.
Почему повысятся цены, и сколько стоит продукт сейчас - читайте в материале ниже.
Анализируя ситуацию, эксперты указывают на увеличение внутреннего спроса как причину роста цен. Несмотря на то, что производство масла в текущем году увеличилось, объем экспорта превышал только в первом полугодии, и в целом по году он будет ниже.
По данным "Инфагро", в настоящее время большинство производителей считают экспорт масла невыгодным, за исключением продажи небольших партий по высокой цене в Азербайджан, Молдову или Казахстан. Поставки в Европейский союз так и не начались. Возможно, будет импорт масла из этого региона в межсезонье 2023/2024.
По информации издания Осенью возможно дальнейшее повышение цен на масло в Украине. Однако не исключается, что и на мировых рынках цены на масло могут увеличиться. В таких условиях подорожание украинского масла может быть еще более значительным.
В последнее время в украинских супермаркетах наблюдается тенденция к подорожанию масла.
Например, популярный бренд "Яготинское" продается в "Сильпо" и Novus по 86.69 гривен, в АТБ его можно купить по 79.90 за 180 граммов.
Как мы ранее писали, украинцев предупредили о подорожании пяти популярных продуктов.