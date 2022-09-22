В Украине изменились цены на "молочку": что с ними будет дальше

В Украине в связи с инфляцией растет цена и на молочные продукты. Средняя закупочная цена на молоко по состоянию на 15 сентября выросла на 2 копейки – до 10,24 грн/кг, без учета НДС.

О такой тенденции рассказала аналитик Ассоциации производителей молока Яна Линецкая, сообщает пресс-служба АВМ.

На сколько выросла цена за сентябрь

За первые две недели сентября цена на молоко экстра сорта выросла на 3 копейки — до 10,82 грн/кг, без учета НДС.

Высший сорт подорожал до 10,15 грн/кг (+2 копейки).

Цена на молоко первого сорта осталась без изменений – 9,75 грн. Средневзвешенная цена трех сортов поднялась на 2 коп, до 10,24 грн/кг.

На рынок продолжают оказывать давление такие факторы, как повышенный спрос со стороны переработчиков на фоне сезонного сокращения производства молока, рост цен на газ и последующая девальвация гривны.

Отметим, что треть производителей молока приходилось на территории, где идут активные боевые действия.

Спрос на молоко остается высоким

В то же время, спрос на отечественные молочные продукты на экспорт остается достаточно высоким. Возобновление поставок в Китай существенно повлияло, в частности, на продажи молочной сыворотки, что в краткосрочной перспективе будет поддерживать рынок на фоне активности сыроваров.

Резкий рост цен на газ (+38% за два месяца) также влияет на себестоимость производства молочных продуктов.

Аналитики сообщают, что в будущем цены на молочные продукты продолжат расти. Темы прироста будут напрямую зависеть от импорта.