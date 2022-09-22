В Україні змінилися ціни на "молочку": що з ними буде далі

В Україні через інфляцію зростає ціна і на молочні продукти. Середня закупівельна ціна на молоко станом на 15 вересня зросла на 2 копійки – до 10,24 грн/кг, без урахування ПДВ.

На скільки зросла ціна за вересень

За перші два тижні вересня ціна на молоко екстра-сорту зросла на 3 копійки — до 10,82 грн/кг, без урахування ПДВ.

Вищий сорт подорожчав до 10,15 грн/кг (+2 копійки).

Ціна на молоко першого ґатунку залишилася без змін – 9,75 грн. Середньозважена ціна трьох сортів піднялася на 2 коп, до 10,24 грн/кг.

На ринок продовжують тиснути такі фактори, як підвищений попит з боку переробників на тлі сезонного скорочення виробництва молока, зростання цін на газ та подальша девальвація гривні.

Зазначимо, що третина виробників молока припадала на території, де йдуть активні бойові дії.

Попит на молоко залишається високим

Водночас попит на вітчизняні молочні продукти на експорт залишається досить високим. Відновлення поставок до Китаю суттєво вплинуло, зокрема, на продаж молочної сироватки, що в короткостроковій перспективі підтримуватиме ринок на тлі активності сироварів.

Різке зростання цін на газ (+38% за два місяці) також впливає на собівартість виробництва молочних продуктів.

Аналітики повідомляють, що у майбутньому ціни на молочні продукти продовжать зростати. Теми приросту безпосередньо залежатимуть від імпорту.