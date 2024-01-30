В Украине изменились правила оформления наследия: что нужно знать

Что нужно знать украинцам об этих изменениях

Изменениями уточнено понятие "место открытия наследства":

по общему правилу, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя

если же последнее место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства будет местонахождение недвижимого имущества или его основной части

если же последнее место жительства наследодателя неизвестно и недвижимое имущество отсутствует - местонахождение основной части движимого имущества.

"Если же наследодатель имел последнее место жительства на территории иностранного государства, то наследственное правоотношение будет регулироваться правом государства, где он имел последнее место жительства. Но при этом недвижимое имущество - это право государства, в котором находится такое имущество. А имущество, которое подлежит государственной регистрации в Украине - это право Украины", - объясняют юристы.

Какое практическое значение имеет "место открытия наследия"

После смерти наследодателя наследникам нужно обратиться с заявлением о принятии наследства/отказом в принятии наследства именно по месту открытия наследства. Затем после истечения срока на принятие наследства опять же придется обращаться с заявлением о выдаче свидетельства о наследстве не к любому нотариусу, а за местом открытия наследства", - подчеркивают специалисты.

Они добавляют, что по возможности лучше иметь документальное подтверждение последнего места жительства наследника.

Чем можно подтвердить последнее место жительства

Его можно подтвердить справкой о регистрации/последнем месте жительства наследодателя, выданной исполнительным органом местного совета. Как получить такую справку подробно разъяснено на портале "Дія".

"Например, если на момент смерти человек постоянно проживал в Харькове - местом открытия наследства, а значит и местом, где можно обратиться к нотариусу за его открытием, будет Харьков. Если же человек не имел места постоянного проживания (или его невозможно подтвердить документально - например, не было "прописки"), обращаться нужно за местонахождением его недвижимого имущества", - говорят правозащитники.

В случае, если у наследодателя не было недвижимого имущества - нужно обращаться за местонахождением движимого имущества. К примеру, остался автомобиль с регистрацией в Полтавской области - там и будет место открытия наследства.

"Также на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения/отмены предусмотрено исключение из правила - есть возможность обращаться с заявлениями по наследству не по месту открытия наследства", - добавляют юристы.

Но это касается только тех случаев, когда место открытия наследства:

населенный пункт, на территории которого органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия и в отношении которых не определена дата восстановления таких полномочий

территория, на которой ведутся активные боевые действия, или временно оккупированная РФ, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации

"Например, человек скончался в Авдеевке. Ее наследники могут обратиться с заявлением о принятии наследства к любому нотариусу на территории Украины", - объясняют специалисты.

При этом, если местом открытия наследства является населенный пункт/территории активных боевых действия/временно оккупированных или где органы государственной власти временно не осуществляют/осуществляют не в полном объеме свои полномочия, а также в случае возбуждения наследственного дела не по месту открытия наследства до 30 января 2024 г. - дня вступления в силу изменений, нотариальные действия совершаются по месту подачи первого заявления.