В Украине изменились правила оформления наследия: что нужно знать

Сегодня, 30 января, вступают в силу изменения в закон, которые совершенствуют порядок открытия и оформления наследства, а также защиту прав наследников во время действия военного положения.
О том, что нужно знать об этих изменениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
Изменениями уточнено понятие "место открытия наследства":
"Если же наследодатель имел последнее место жительства на территории иностранного государства, то наследственное правоотношение будет регулироваться правом государства, где он имел последнее место жительства. Но при этом недвижимое имущество - это право государства, в котором находится такое имущество. А имущество, которое подлежит государственной регистрации в Украине - это право Украины", - объясняют юристы.
После смерти наследодателя наследникам нужно обратиться с заявлением о принятии наследства/отказом в принятии наследства именно по месту открытия наследства. Затем после истечения срока на принятие наследства опять же придется обращаться с заявлением о выдаче свидетельства о наследстве не к любому нотариусу, а за местом открытия наследства", - подчеркивают специалисты.
Они добавляют, что по возможности лучше иметь документальное подтверждение последнего места жительства наследника.
Его можно подтвердить справкой о регистрации/последнем месте жительства наследодателя, выданной исполнительным органом местного совета. Как получить такую справку подробно разъяснено на портале "Дія".
"Например, если на момент смерти человек постоянно проживал в Харькове - местом открытия наследства, а значит и местом, где можно обратиться к нотариусу за его открытием, будет Харьков. Если же человек не имел места постоянного проживания (или его невозможно подтвердить документально - например, не было "прописки"), обращаться нужно за местонахождением его недвижимого имущества", - говорят правозащитники.
В случае, если у наследодателя не было недвижимого имущества - нужно обращаться за местонахождением движимого имущества. К примеру, остался автомобиль с регистрацией в Полтавской области - там и будет место открытия наследства.
"Также на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения/отмены предусмотрено исключение из правила - есть возможность обращаться с заявлениями по наследству не по месту открытия наследства", - добавляют юристы.
Но это касается только тех случаев, когда место открытия наследства:
"Например, человек скончался в Авдеевке. Ее наследники могут обратиться с заявлением о принятии наследства к любому нотариусу на территории Украины", - объясняют специалисты.
При этом, если местом открытия наследства является населенный пункт/территории активных боевых действия/временно оккупированных или где органы государственной власти временно не осуществляют/осуществляют не в полном объеме свои полномочия, а также в случае возбуждения наследственного дела не по месту открытия наследства до 30 января 2024 г. - дня вступления в силу изменений, нотариальные действия совершаются по месту подачи первого заявления.
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