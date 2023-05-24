В Украине изменили требования к качеству картофеля: как выбрать "правильные" овощи в магазине и на рынке

Национальный стандарт картофеля

С 1 июня начнет действовать Национальный стандарт продовольственного картофеля. Теперь будут различать ранний и поздний картофель, в соответствии со сроками сбора урожая. В зависимости от качества он распределяется на:

экстра,

1 сорт

2 сорт.

Также картофель распределили на мытый и немытый, в зависимости от использования. Национальный стандарт включает также сорт картофеля, внешний вид и вид внутренней части, вкус и запах.

Стандарт указывает содержание токсичных элементов, норма которого допустима в продовольственном картофеле, а также называет требования к калибровке. Также стандартизируют маркировку товарной этикетки картофеля и требования к транспортировке и фасовке.

Этот стандарт распространяется на продовольственный картофель ботанических сортов и его гибриды разных сроков созревания.

Как выбрать "правильный" картофель для разных блюд

Для жарки лучше всего подходят сорта "надежда", "жуковский", "лидер", "брянская". Если нет возможности уточнить, какой именно это сорт, то обратите внимание на характеристики картофеля.

Выбирайте небольшие продолговатые корнеплоды или овальные. Также важно, чтобы кожура была гладкой. Если купите слишком крахмалистые сорта, то при жарке картофель станет липким и размякнет.

Для пюре берите сорт "синеглазка". На рынке такие плоды легко узнать, потому что имеют фиолетовые или розовые "глазки". Выбирайте маленькие плоды, у таких больше крахмала.

Также хорошее пюре можно приготовить из картофеля с шершавой или треснутой кожурой. Иначе если выбрали неправильный сорт, то пюре получится водянистым и с комками.

Для супа и салата покупайте восковые сорта с низким содержанием крахмала. А именно "франселин", "ред скарлетт", "невский", "удача". Если продавец не уверен, какой именно это сорт, ориентируйтесь на плоды с красной или розовой кожурой. Также на таком картофеле не должно быть "глазков".

Для фри лучше всего подходят мучнистые сорта. Когда вы разрезаете такой картофель, то на ноже остается крахмалистый налет.