В Украине женщины до 40 лет могут пройти особое обследование бесплатно

Маммография - это рентгенографическое исследование молочных желез. Получив снимок тканей, врач может оценить состояние молочных желез и увидеть отсутствие признаков онкозаболеваний, а также опухолевые образования не злокачественного происхождения.

Маммография позволяет выявить новообразование даже тогда, когда их нельзя определить с помощью пальпации. Именно поэтому важно проходить профилактические осмотры врачей.

После 40 лет женщинам обязательно нужно делать это обследование раз в год. Обычно врачи назначают это при осмотре.

Но женщины до 40 лет также могут пройти обследование молочных желез бесплатно.

Как пройти маммографию бесплатно

Для этого нужно:

иметь направление семейного или личного врача

обратиться в медицинское учреждение, предоставляющее услуги за пакетом "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях"

уточните в поликлинике, есть ли там необходимое оборудование и врач-рентгенолог.

Обратите внимание! Если пациентка хочет пройти обследование самостоятельно, не имея на это рекомендаций и направления врача, это можно сделать только за собственные деньги.