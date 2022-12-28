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В Украине задержали двух "воров в законе" - Умку и Лашу Свана: что известно

Фото: полиция задержала двух "воров в законе" - Умку и Лашу Свана (пресс-служба ОГП)
Автор: Александр Мороз

Двум "ворам в законе" сообщили о подозрении в установлении и распространении преступного воздействия, а также организации и участии в преступном собрании - "сходке".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, "воры в законе", которые имеют уголовные прозвища Лаша Сван и Умка, находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного влияния, с декабря 2020 года по март 2021 года на территории Украины организовали и приняли участие в трех преступных собраниях представителями криминалитета.

На этих "сходках" решались вопросы координации преступной деятельности и конфликтных ситуаций. Также принималось решение о выделении финансовой помощи так называемого воровского общака на праздничные нужды криминалитета и "воров в законе", находящихся в местах лишения свободы.

На "сходке" одного из лидеров ОПГ наделили более широкими полномочиями - предоставили возможность сбора средств, полученных преступным путем, на территории Одессы.

Глава департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель сообщил, что Олейника и Джачвлиани вызвали в полицию, чтобы ознакомиться с делом. И там же на месте было задержано по новому эпизоду - организация и участие в преступном собрании.

Собранные правоохранителями доказательства явились основанием для задержания "воров в законе" в порядке ч. 4 ст. 208 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением оперативного сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Ранее завершено досудебное расследование по делу о распространении этими "ворами в законе" преступного воздействия, а обвинительный акт направлен в суд.

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полиция