В Украине запустили первые курсы украинского языка для военных: где искать и как присоединиться

Курсы по усовершенствованию украинского языка для военнослужащих запускают уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь совместно со всеукраинским движением "Єдині".

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка, портал "Єдині", страница 150 учебного центра командования сил ТрО ВСУ в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать об этой инициативе и как к ней можно приобщиться.

Основное о курсах по украинскому для военных

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, курсы по усовершенствованию украинского языка для военнослужащих являются первыми в Украине.

Они были организованы совместно с проектом "Єдині", имеющим целью образовательную и психологическую поддержку граждан в переходе на украинский язык.

"За появление таких курсов благодарю всех военнослужащих, которые, совершенствуя свои языковые навыки, демонстрируют ответственное отношение к основам национальной идентичности", - подчеркнул Креминь.

Он добавил, что подобные инициативы должны быть реализованы во всех уголках государства, ведь "развитие сети таких языковых курсов, неукоснительное применение украинского во всех сферах общественной жизни, личный пример уважения к основам национальной безопасности и обороны - залог нашего уверенного шествия к победе".

"Сила родного слова утверждается миллионами несокрушимых", - заявил языковой омбудсмен.

Этот курс - лишь первый шаг к популяризации украинского языка в ВСУ (фото: facebook.com/govuamova)

Что изучали на первом занятии

Первое практическое занятие состоялось 21 февраля - в честь Международного дня родного языка. Оно проходило в 150 учебном центре командования Сил территориальной обороны ВСУ.

Проводил занятия с военными учитель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и тренер разговорных клубов проекта "Єдині" Александр Черкас.

"В первую очередь это уроки для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки, обогатить словарный запас, избавиться от русизмов и англизмов. И в целом - сделать речь чистой", - рассказали в учебном центре.

Уточняется, что на первом уроке преподаватель рассказал о наиболее массовых ошибках, которые совершают украинцы в своем языке.

Было изучено, как правильно здороваться и прощаться, найдены самые распространенные русизмы и уделено отдельное время, чтобы разобраться с чисто украинской бранью.

"Мы запускаем государственную языковую программу - ее должно вот-вот утвердить правительство. Важно, что в ней, среди прочего, мы готовим бесплатные языковые курсы для военных, их семей и граждан, которые не имели возможности выучить украинский раньше", - подытожил Креминь.

Военнослужащие - старательные ученики (фото: facebook.com/govuamova)

Кто и как может присоединиться к обучению

В комментарии РБК-Украина представительница всеукраинского движения "Єдині" Ирина Скосар объяснила, что сегодняшнее практическое занятие для украинских военных - пилотный проект, объединивший более 40 военнослужащих, желающих усовершенствовать собственные языковые навыки.

"Сейчас готовят отдельную программу для находящихся в тылу военнослужащих. Она будет направлена на военно-деловую речь. В нее будут входить и обычные наши лекции, которые читаются на общих курсах", - добавила представительница проекта.

По ее словам, занятия по украинскому для военных в дальнейшем планируют проводить вживую - один раз в неделю. Кроме того, все желающие смогут приобщиться к уже имеющимся на портале ресурсам (вебинарам или еженедельным разговорным клубам).

"Мы начинаем работать с военными, потому что от них есть запрос, от них есть мотивация... С такой потребностью к нам обращаются военные центры", - подчеркнула Скосар.

Исходя из этого, если у того или иного военнослужащего возникнет желание принять участие в изучении украинского языка, ему нужно обратиться к своему руководству.

Если с этим что-то не получится, военный может обратиться непосредственно к проекту "Єдині" - зарегистрироваться на платформе самостоятельно, или же написать ее команде в социальных сетях.