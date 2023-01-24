В Украине появился чат-бот, напоминающий о своевременных медицинских обследованиях и вакцинации
Украинские разработчики создали чат-бот в мессенджерах, который поможет проследить своевременные посещения врача и вакцинацию. Кроме того, бот предоставляет просветительскую информацию о различных заболеваниях и помогает выявить их симптомы.
Как воспользоваться ботом - читайте ниже в материале Styler.
Что полезного есть в боте
Чат-бот "Календарь здоровых украинцев" информирует пользователей о:
- профилактическом посещении врачей
- вакцинации
- симптоматике заболеваний
- местах с бесплатной медицинской помощью и т.п.
Кроме того, система запрашивает ваши основные физиологические данные, чтобы скорректировать рекомендации. В них входят рост, вес, возраст, пол и т.д.
Как пользоваться ботом
В начале перед вами появится меню, где вы можете выбрать нужный раздел. Среди них:
- знакомство
- система на контроле
- персональные рекомендации
- прививка по календарю и без
- где пройти обследование
Система на контроле - это раздел, где рассказывают об одной из систем органов, как часто ее нужно проверять и какие болезни чаще всего возникают.
В разделе "Персональные рекомендации" бот расскажет, какие показатели нужно проверять у семейного врача раз в год.
Пункт "Прививка по календарю и без" предоставит вам график всех необходимых прививок и информацию о них.
Если выберите раздел "Где пройти обследование", то получите все данные о местных больницах в вашем регионе, включая, что нужно иметь с собой на обследовании семейного врача.
Где найти бот
Чат-ботом "Календарь здоровых украинцев" можно воспользоваться в двух популярных мессенджерах:
- Telegram - https://t.me/CalendarUA_Bot
- Viber - http://www.viber.com/calendarua_bot
Ресурс бесплатный и доступный всем желающим.
Ранее мы рассказывали о том, что пункты несокрушимости можно найти через Viber.
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