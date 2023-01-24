В Украине появился чат-бот, напоминающий о своевременных медицинских обследованиях и вакцинации

Украинские разработчики создали чат-бот в мессенджерах, который поможет проследить своевременные посещения врача и вакцинацию. Кроме того, бот предоставляет просветительскую информацию о различных заболеваниях и помогает выявить их симптомы.

Как воспользоваться ботом - читайте ниже в материале Styler.

Что полезного есть в боте

Чат-бот "Календарь здоровых украинцев" информирует пользователей о:

профилактическом посещении врачей

вакцинации

симптоматике заболеваний

местах с бесплатной медицинской помощью и т.п.

Кроме того, система запрашивает ваши основные физиологические данные, чтобы скорректировать рекомендации. В них входят рост, вес, возраст, пол и т.д.

Как пользоваться ботом

В начале перед вами появится меню, где вы можете выбрать нужный раздел. Среди них:

знакомство

система на контроле

персональные рекомендации

прививка по календарю и без

где пройти обследование

Система на контроле - это раздел, где рассказывают об одной из систем органов, как часто ее нужно проверять и какие болезни чаще всего возникают.

В разделе "Персональные рекомендации" бот расскажет, какие показатели нужно проверять у семейного врача раз в год.

Пункт "Прививка по календарю и без" предоставит вам график всех необходимых прививок и информацию о них.

Если выберите раздел "Где пройти обследование", то получите все данные о местных больницах в вашем регионе, включая, что нужно иметь с собой на обследовании семейного врача.

Где найти бот

Чат-ботом "Календарь здоровых украинцев" можно воспользоваться в двух популярных мессенджерах:

Ресурс бесплатный и доступный всем желающим.