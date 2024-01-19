В Украине появились первые мобильные аптеки: что это такое и где их искать

Как работают мобильные аптеки

Мобильная аптека - это фактически аптека на колесах, которая движется по заранее составленному маршруту. К примеру, в Харьковской области дорога состоит из 80 сел и поселков без аптечных пунктов.

Транспортное средство мобильной аптеки будет содержать на внешних поверхностях надпись "мобильный аптечный пункт" и информацию о принадлежности к определенной аптеке, аптечной сети или другим субъектам, имеющим соответствующие лицензии.

В транспортном средстве должен быть кассовый аппарат, холодильное оборудование, контроль температуры и влажности воздуха.

Первые мобильные аптеки запустили в Харьковской области (фото: facebook.com/moz.ukr)

Семейный врач или местные власти должны информировать жителей о прибытии мобильной аптеки. Маршрут составляют в соответствии с потребностями громад, определенных семейными врачами, и с учетом ситуации безопасности в регионе.

Мобильные аптеки могут отпускать как лекарственные средства по рецепту, так и безрецептурные. Ассортимент медикаментов будет определять лицензиат. Все рецептурные препараты отпускают только по бумажному или электронному рецепту.

Обратите внимание, что в мобильных аптеках запрещена продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Кроме того, мобильные аптеки будут работать в виде транспортного средства и исключительно в сельской местности, где нет стационарных аптечных пунктов.

О прибытии мобильной аптеки жителей будут информировать заранее (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Один из вопросов, который поднимал Президент Украины во время последнего заседания Конгресс местных и региональных властей, и над решением которого мы активно работаем в нашем министерстве уже определенное время - это доступность лекарств в селах. Жители 80 населенных пунктов (Харьковской - ред.) области смогут получить необходимые для лечения медпрепараты", - отметил министр Виктор Ляшко.