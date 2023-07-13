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В Украине упала цена на овощ, стоимость которого била антирекорды: где купить дешевле всего

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Четверг 13 июля 2023 10:25
В Украине упала цена на овощ, стоимость которого била антирекорды: где купить дешевле всего Фото: В Украине снизилась цена на лук (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

В Украине снизилась цена на лук, стоимость которого еще недавно била антирекорды. Весной и зимой этот овощ был очень дорогим, а сейчас стремительно начал дешеветь.

Сколько сейчас стоит лук - читайте в материале Styler.

Сколько сейчас стоит лук в магазинах

Так, в июне 2023 года килограмм лука продавали в супермаркетах в среднем по 63,47 грн/кг, а в июле его цена снизилась до 59,90 грн/кг.

Молодой лук подешевел с 53,54 грн/кг до 29.90 гривен. Самый дешевый лук замечен по акционному предложению в супермаркете Varus, там он стоит 29.90 гривен.

Также по сравнительно низкой цене лук можно купить в маркете АТБ, там он стоит 31.95 гривен. Это уже партия из нового урожая.

В Украине упала цена на овощ, стоимость которого била антирекорды: где купить дешевле всегоЦена молодого лука в супермаркете Варус (Скриншот)

В Украине упала цена на овощ, стоимость которого била антирекорды: где купить дешевле всего

Цена лука в АТБ (Скриншот)

А в супермаркете "Сильпо" ранний лук стартует от 34 гривен за килограмм.

В Украине упала цена на овощ, стоимость которого била антирекорды: где купить дешевле всегоСколько стоит лук в "Сильпо" (Скриншот)

Отметим, что не еженедельных торговых ярмарках в Киеве, цена овоща стартует от 40 гривен за килограмм, что дороже, чем в магазинах и супермаркетах.

Как мы ранее писали, в Украине выросла цена на популярный фрукт.

Также мы сообщали, что в Украине резко упали цены на популярную сезонную ягоду.

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