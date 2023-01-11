ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине обнаружили токсичное растительное масло: откуда его привезли

Новина українською →
Украина, Среда 11 января 2023 09:22
В Украине обнаружили токсичное растительное масло: откуда его привезли В Украине продавали опасное растительное масло (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Украине обнаружили в продаже опасное пальмовое масло. В продукте выявили опасное вещество 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD).

Об этом рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы Одесской области.

Откуда привезли токсичное масло?

В Главное управление поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 28 декабря 2022 г. № 2022.7602 об обнаружении 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) в пальмовом масле.

Продукт экспортировался из Республики Гана (импортер: Aheco, Malta) в Украину.

Получателем являлся ООО "ВАКИРК ГРУПП КОМПАНИ" (проспект Юбилейный, 42 А, кв. 14, г. Харьков, 61153).

Чем опасно вещество 3-MCPD

3-MCPD - это органическое соединение, которое является канцерогеном и с большой долей вероятности оказывает генотоксическое воздействие на организм человека, негативно влияет на фертильную функцию у мужчин и является химическим побочным продуктом, который может образовываться в еде, наиболее часто встречающийся элемент химических загрязнителей, известных как хлорпропанолы.

В Украине обнаружили токсичное растительное масло: откуда его привезли

В Украине продавали токсичное растительное масло (фото: odesa.consumer.gov.ua)

Читайте также, украинцам "втюхивают" поддельное сливочное масло.

Напомним, что в Киеве продается поддельная красная икра.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукти фальсификат