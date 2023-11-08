В Украине обнаружили новый штамм коронавируса. Врачи назвали его симптомы

7 ноября в Ровенской области обнаружили новый штамм коронавируса - "Пирола". Это субвариант коронавируса варианта "Омикрон". "Пирола" нашли у молодого человека в возрасте 20 лет.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Минздрава рассказывает, как распознать новый штамм коронавируса.

Что известно о новом штамме

Новый субвариант вируса "Пирола" впервые был зафиксирован летом в Израиле, затем - в США, Дании и Великобритании. Хотя этот штамм и является производным от "Омикрона", имеет некоторые отличия.

Следует понимать, что каждая новая мутация приводит к тому, что вирус скорее передается от человека к человеку. Кроме того, вирус может выработать "иммунитет" к вакцине.

"Из-за большого количества мутаций "Пирола" скорее поражает ослабленный иммунитет. Заболеть могут даже раньше вакцинированные, однако вакцина снижает риски осложнений. Поэтому врачом, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19 и людям с группы риска тяжелого протекания заболевания нужно проконсультироваться с семейным врачом и привиться", - отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Симптомы субварианта "Пиролы" такие же, как и при других вариантах COVID-19:

насморк

повышенная температура

кашель

головная боль

усталость

потеря обоняния или вкуса

возможно раздражение глаз и сыпь

Вакцинация - единственный способ защиты

В Минздраве напоминают, что общий рекомендованный курс по первичной вакцинации против COVID-19 и первого бустера состоит из трех прививок.

Входящие в группу риска тяжелого течения рекомендуется получить дополнительный бустер, если прошло более полугода от предыдущего бустера. Но заметьте, что потребность в дополнительной прививке определяет врач.

Сделать прививку рекомендовано:

людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания

старше 60 лет

людям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни

Рекомендуемые прививки остаются бесплатными у семейного врача и прививочных пунктах.