В Украине выпустят новую серию марок: кому посвятят и когда можно будет купить

В частности, первые марки в новой серии "Вооруженные Силы Украины" будут посвящены Сухопутным войскам, Военно-морским силам, терробороне, ССО и Десантно-штурмовым войскам. Также отдадут честь "Призраку Киева" - Воздушным силам ВСУ.

Кроме того, будут выпущены открытки и конверты. Уже известно, что продажи будут осуществляться в стандартном режиме - через отделения "Укрпочты" и онлайн.

Выпуск марок 14 октября будет не последним. Следующие марки Смелянский пообещал посвятить Главному управлению разведки Минобороны, связистам и медикам.

"В этом первом выпуске автор марок Антон Хрупин и наша команда Н. Мухина и С. Гречко приложили максимум усилий, чтобы достойно отметить наших героев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что даже если исчезнет свет, марки все равно выпустят.

В Украине в честь Дня защитников и защитниц выпустят новые марки (t.me/igorsmelyansky)