В Украине выпустят новую серию марок: кому посвятят и когда можно будет купить

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" 14 октября - в День защитников и защитниц Украины выпустит новые марки. Они будут посвящены разным видам войск.
Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в Telegram.
В частности, первые марки в новой серии "Вооруженные Силы Украины" будут посвящены Сухопутным войскам, Военно-морским силам, терробороне, ССО и Десантно-штурмовым войскам. Также отдадут честь "Призраку Киева" - Воздушным силам ВСУ.
Кроме того, будут выпущены открытки и конверты. Уже известно, что продажи будут осуществляться в стандартном режиме - через отделения "Укрпочты" и онлайн.
Выпуск марок 14 октября будет не последним. Следующие марки Смелянский пообещал посвятить Главному управлению разведки Минобороны, связистам и медикам.
"В этом первом выпуске автор марок Антон Хрупин и наша команда Н. Мухина и С. Гречко приложили максимум усилий, чтобы достойно отметить наших героев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что даже если исчезнет свет, марки все равно выпустят.
Ранее мы сообщали, что в Польше выпустили марки с Зеленским. Через несколько часов их раскупили.
Также "Укрпочта" выпускала марку "русский корабль", создавшую безумный ажиотаж.