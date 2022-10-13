RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине выпустят новую серию марок: кому посвятят и когда можно будет купить

В Украине выпустят серию марок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" 14 октября - в День защитников и защитниц Украины выпустит новые марки. Они будут посвящены разным видам войск.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в Telegram.

В частности, первые марки в новой серии "Вооруженные Силы Украины" будут посвящены Сухопутным войскам, Военно-морским силам, терробороне, ССО и Десантно-штурмовым войскам. Также отдадут честь "Призраку Киева" - Воздушным силам ВСУ.

Кроме того, будут выпущены открытки и конверты. Уже известно, что продажи будут осуществляться в стандартном режиме - через отделения "Укрпочты" и онлайн.

Выпуск марок 14 октября будет не последним. Следующие марки Смелянский пообещал посвятить Главному управлению разведки Минобороны, связистам и медикам.

"В этом первом выпуске автор марок Антон Хрупин и наша команда Н. Мухина и С. Гречко приложили максимум усилий, чтобы достойно отметить наших героев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что даже если исчезнет свет, марки все равно выпустят.

В Украине в честь Дня защитников и защитниц выпустят новые марки (t.me/igorsmelyansky)

Ранее мы сообщали, что в Польше выпустили марки с Зеленским. Через несколько часов их раскупили.

Также "Укрпочта" выпускала марку "русский корабль", создавшую безумный ажиотаж.

Читайте РБК-Украина в Google News
маркаукрпошта