В Украине выпал первый снег. Смотрите, как заснежило улицы городов! (видео)

Сразу в ряде городов Украины в ночь на 18 ноября выпал первый снег. Украинцы решили это снимать и делиться в социальных сетях.
РБК-Украина (проект Styler) собрало фото и видео из заснеженных украинских городов.
Первым регионом, куда уже пришла зима, стала Волынь. В отдельных населенных пунктах снежить начало еще днем и к вечеру на земле образовалось уже немалое "белое одеяло".
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Во Львове и области выпал первый снег. Потому львовяне и гости города сразу начали снимать известный тренд с танцами под снегом со своим любимым человеком.
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В Карпатах зима всегда наступает раньше, потому и снегопады в горах уже были. Погода смогла привести невероятную красоту у озера Синевир!
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Первый снег наблюдали также в Ровенской области.
Касательно Киева и области, похоже на то, что снег немного прошел в отдельных населенных пунктах. Вместе с тем ближайшими днями снегопадом в столице не ожидается, хотя температура может опуститься ниже ноля.
Ранне мы рассказывали, в каких областях сегодня испортиться погода и к чему готовится киевлянам.