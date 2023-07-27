В Украине стремительно дешевеет сезонный продукт: цена уже упала в два раза

Как упала цена

По сравнению с прошлой неделей данная продукция подешевела в среднем на 20% и белокочанная капуста предлагается к продаже от 6 до 12 грн/кг.

В то время как минимальная цена на капусту в начале недели установилась 12 гривен, а сейчас - упала в два раза, то есть до 6 гривен.

Причиной удешевления специалисты называют малый спрос, хотя предложение достаточно большое.

К тому же, сейчас стоимость белокочанной капусты в Украине уже упала в среднем на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фермеры это объясняют значительным расширением посевных площадей под ранними и поздними сортами капусты.

"Дожди, прошедшие в последнее время на территории страны, будут способствовать получению высокого урожая поздних сортов капусты", - говорят аналитики.

Какие цены в супермаркетах

По данным сайта "Мінфін", средняя цена на молодую капусту в супермаркетах составляет 16,34 грн/кг. В то время как капуста белокочанная стоит 17,50 грн/кг.

Цены на капусту в Украине (скриншот)

В украинском супермаркете Auchan цена молодой капусты составляет 15,50 грн/кг.

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Дороже всего молодая капуста стоит в супермаркете Varus - 17,50 грн/кг.

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В популярном украинском супермаркете Сільпо за 100 граммов молодой капусты нужно заплатить 1,60 грн.

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Также одна из самых высоких цен на молодую капусту оказалась в супермаркете Novus - 16,59 грн/кг.

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