В Украине стартовал Чилдрен Кинофест. 5 причин посетить бесплатный праздник фильмов

Это самое большое кинособытие для детей и подростков в Украине

Чилдрен Кинофест - это самый масштабный кинофестиваль для детской и подростковой аудитории в нашей стране. За 10 лет существования он собрал около 300 тысяч зрителей.

В этом году фестиваль состоится в кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Хмельницкого, Чернигова и Запорожья. Но даже если вы не нашли своего населенного пункта среди этого перечня из 11 городов, вы можете присоединиться онлайн - из любого уголка Украины.

Подборка лучших европейских фильмов

Организаторы Чилдрен Кинофеста целенаправленно избегают голливудских картин - зато они сосредотачиваются на кино, сравнительно редко попадающем на большие экраны в Украине. Так, в программе фестиваля представлены фильмы из разных стран Европы. Среди них - участники и призеры престижных международных кинофестивалей, таких как Берлинале, Локарно, Аннеси.

Это качественное, умное и увлекательное кино, которое расширяет мировоззрение и учит думать. Зрителей ждут приключения, фэнтези, детективы, комедии и драмы.

Звездные гости и специальные события

Почетным послом Чилдрен Кинофеста этого года стал актер и певец Артур Логай ("Крашанка", "Спіймати Кайдаша"). Он примет участие в церемонии открытия фестиваля, которая состоится 7 июня в центральной локации - киевском Доме кино.

Также на открытии выступит певица Светлана Тарабарова с песней-руханкой для детей. А ведущей церемонии станет телеведущая Маричка Падалко.

Детский киноконкурс

На фестивале дети и подростки будут находиться не только как зрители. Традиционная часть Чилдрен Кинофеста - конкурс фильмов, созданных юными украинскими режиссерами в возрасте от 7 до 14 лет.

В этом году на конкурс поступило около 100 работ. 16 из них прошли в финал. Победителей выберет профессиональное жюри.

Зрительское голосование

Победителя международной конкурсной программы выбирают сами зрители. Посетители оценивают увиденное после каждого показа. Лучшим детским фильмом года становится лента, получившая высшую среднюю оценку.

В детском конкурсе также есть отдельная номинация "Приз зрительских симпатий". Это отличный шанс для детей почувствовать себя настоящими кинокритиками.

Как посетить Чилдрен Кинофест

Событие начинается 7 июня и продлится до 16 числа.

Добавим, что вне конкурсной программы фестиваля пройдут ретроспективный показ шедевра анимации "Властелины времени" (1982) и лучший фильм прошлогоднего фестиваля "Душа команды".

Также запланированы события от ЮНИСЕФ - презентация мультсериала "Искорки суперсил" и развивающие детские зоны на всех площадках (кроме Львова и Запорожья) 7, 8 и 11 июня.

Регистрируйтесь на показы в кинотеатрах или включайте онлайн-трансляцию.