В Украине начинается сезон спаржи. Чем полезен этот овощ и как его готовить

В конце весны в Украине начинается сезон спаржи. Этот овощ не всем приходится по вкусу, а еще часто "кусается" своей стоимостью. Однако спаржа содержит большое количество полезных веществ и очень проста в приготовлении.

Все, что нужно знать об этом источнике пользы, - читайте ниже в материале Styler.

Какие полезные свойства имеет спаржа

Аспарагус - это второе название спаржи и растение с длинными плотными стеблями с игловидными листочками на кончиках. Она бывает зеленого, белого, розового и фиолетового цвета.

Съедобными считают ростки и корни, однако последние используют в основном в лечебных целях.

В спарже содержатся железо, натрий, кальций и магний, фосфор, витамины К и РР, витамин С, фолиевая кислота и кумарин, и это еще не весь список.

Имея такой арсенал пользы, потребление спаржи положительно влияет на:

зрение

артериальное давление

сердечный ритм и профилактику инфарктов

сосудистые стенки

уровень глюкозы в крови

работу и состояние печени

работу почек

работу кишечника и желудка

защиту организма от раковых опухолей

нервную систему и деятельность мозга

Спаржа положительно влияет почти на все системы человеческого организма (фото: Freepik)

Кому нельзя есть спаржу

Спаржу не следует употреблять:

лицам с аллергией на сам продукт

людям с болезнями желудочно-кишечного тракта

Кроме того, врачи не рекомендуют употреблять спаржу при цистите, простатите и суставном ревматизме. Детям до двух лет спаржу употреблять тоже нельзя.

Как выбрать свежую спаржу

Для этого обратите внимание на ее срезы: они должны быть твердыми и сухими, а иголочки плотными.

Хранить спаржу можно не больше трех дней и обязательно в холодильнике. Сначала срежьте сухие кончики на один сантиметр, а затем сделайте букет из спаржи.

Налейте в стакан воды, поставьте букет и накройте сверху обычным пакетом. Так спаржа может стоять примерно неделю.

Сколько стоит спаржа в Украине.

Следует отметить, что спаржа всегда была дорогим продуктом. Сегодня в популярных сетях супермаркетов стоимость примерно такая:

Скриншоты: Styler

Как вкусно и просто приготовить спаржу

Ингредиенты для приготовления спаржи:

зеленая спаржа

1 литр воды

1 столовая ложка соли для варки (+ дополнительно при жарке)

50 граммов сливочного масла

сок лимона

Вымойте и очистите спаржу. Добавьте в горячую воду соль, положите туда спаржу лишь на минуту, чтобы она осталась нежной. После этого охладите ее, приправьте и пробуйте.