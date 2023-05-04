В Украине начинается сезон спаржи. Чем полезен этот овощ и как его готовить
В конце весны в Украине начинается сезон спаржи. Этот овощ не всем приходится по вкусу, а еще часто "кусается" своей стоимостью. Однако спаржа содержит большое количество полезных веществ и очень проста в приготовлении.
Все, что нужно знать об этом источнике пользы, - читайте ниже в материале Styler.
Какие полезные свойства имеет спаржа
Аспарагус - это второе название спаржи и растение с длинными плотными стеблями с игловидными листочками на кончиках. Она бывает зеленого, белого, розового и фиолетового цвета.
Съедобными считают ростки и корни, однако последние используют в основном в лечебных целях.
В спарже содержатся железо, натрий, кальций и магний, фосфор, витамины К и РР, витамин С, фолиевая кислота и кумарин, и это еще не весь список.
Имея такой арсенал пользы, потребление спаржи положительно влияет на:
- зрение
- артериальное давление
- сердечный ритм и профилактику инфарктов
- сосудистые стенки
- уровень глюкозы в крови
- работу и состояние печени
- работу почек
- работу кишечника и желудка
- защиту организма от раковых опухолей
- нервную систему и деятельность мозга
Спаржа положительно влияет почти на все системы человеческого организма (фото: Freepik)
Кому нельзя есть спаржу
Спаржу не следует употреблять:
- лицам с аллергией на сам продукт
- людям с болезнями желудочно-кишечного тракта
Кроме того, врачи не рекомендуют употреблять спаржу при цистите, простатите и суставном ревматизме. Детям до двух лет спаржу употреблять тоже нельзя.
Как выбрать свежую спаржу
Для этого обратите внимание на ее срезы: они должны быть твердыми и сухими, а иголочки плотными.
Хранить спаржу можно не больше трех дней и обязательно в холодильнике. Сначала срежьте сухие кончики на один сантиметр, а затем сделайте букет из спаржи.
Налейте в стакан воды, поставьте букет и накройте сверху обычным пакетом. Так спаржа может стоять примерно неделю.
Сколько стоит спаржа в Украине.
Следует отметить, что спаржа всегда была дорогим продуктом. Сегодня в популярных сетях супермаркетов стоимость примерно такая:
Скриншоты: Styler
Как вкусно и просто приготовить спаржу
Ингредиенты для приготовления спаржи:
- зеленая спаржа
- 1 литр воды
- 1 столовая ложка соли для варки (+ дополнительно при жарке)
- 50 граммов сливочного масла
- сок лимона
Вымойте и очистите спаржу. Добавьте в горячую воду соль, положите туда спаржу лишь на минуту, чтобы она осталась нежной. После этого охладите ее, приправьте и пробуйте.
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