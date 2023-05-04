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В Украине начинается сезон спаржи. Чем полезен этот овощ и как его готовить

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Украина, Четверг 04 мая 2023 14:49
В Украине начинается сезон спаржи. Чем полезен этот овощ и как его готовить В чем польза и вред спаржи (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В конце весны в Украине начинается сезон спаржи. Этот овощ не всем приходится по вкусу, а еще часто "кусается" своей стоимостью. Однако спаржа содержит большое количество полезных веществ и очень проста в приготовлении.

Все, что нужно знать об этом источнике пользы, - читайте ниже в материале Styler.

Какие полезные свойства имеет спаржа

Аспарагус - это второе название спаржи и растение с длинными плотными стеблями с игловидными листочками на кончиках. Она бывает зеленого, белого, розового и фиолетового цвета.

Съедобными считают ростки и корни, однако последние используют в основном в лечебных целях.

В спарже содержатся железо, натрий, кальций и магний, фосфор, витамины К и РР, витамин С, фолиевая кислота и кумарин, и это еще не весь список.

Имея такой арсенал пользы, потребление спаржи положительно влияет на:

  • зрение
  • артериальное давление
  • сердечный ритм и профилактику инфарктов
  • сосудистые стенки
  • уровень глюкозы в крови
  • работу и состояние печени
  • работу почек
  • работу кишечника и желудка
  • защиту организма от раковых опухолей
  • нервную систему и деятельность мозга

В Украине начинается сезон спаржи. Чем полезен этот овощ и как его готовить

Спаржа положительно влияет почти на все системы человеческого организма (фото: Freepik)

Кому нельзя есть спаржу

Спаржу не следует употреблять:

  • лицам с аллергией на сам продукт
  • людям с болезнями желудочно-кишечного тракта

Кроме того, врачи не рекомендуют употреблять спаржу при цистите, простатите и суставном ревматизме. Детям до двух лет спаржу употреблять тоже нельзя.

Как выбрать свежую спаржу

Для этого обратите внимание на ее срезы: они должны быть твердыми и сухими, а иголочки плотными.

Хранить спаржу можно не больше трех дней и обязательно в холодильнике. Сначала срежьте сухие кончики на один сантиметр, а затем сделайте букет из спаржи.

Налейте в стакан воды, поставьте букет и накройте сверху обычным пакетом. Так спаржа может стоять примерно неделю.

Сколько стоит спаржа в Украине.

Следует отметить, что спаржа всегда была дорогим продуктом. Сегодня в популярных сетях супермаркетов стоимость примерно такая:

В Украине начинается сезон спаржи. Чем полезен этот овощ и как его готовитьВ Украине начинается сезон спаржи. Чем полезен этот овощ и как его готовитьВ Украине начинается сезон спаржи. Чем полезен этот овощ и как его готовить

Скриншоты: Styler

Как вкусно и просто приготовить спаржу

Ингредиенты для приготовления спаржи:

  • зеленая спаржа
  • 1 литр воды
  • 1 столовая ложка соли для варки (+ дополнительно при жарке)
  • 50 граммов сливочного масла
  • сок лимона

Вымойте и очистите спаржу. Добавьте в горячую воду соль, положите туда спаржу лишь на минуту, чтобы она осталась нежной. После этого охладите ее, приправьте и пробуйте.

Ранее мы сообщали, когда в Украине овощи начнут падать в цене.

Кроме того, писали, какие овощи не следует жарить или варить, чтобы они не потеряли полезные свойства.

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