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В Украине резко изменилась цена на гречку: сколько сейчас стоит

Цены на гречку в Украине снизились (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине заметно снизилась цена на гречку. Сейчас килограмм стоит в среднем 82,4 грн/кг.

Об этом сообщает "Минфин".

В сентябре среднемесячная цена составляла 87,94 грн/кг, потому стоимость упала на 5,54 грн/кг.

По состоянию на 8 октября в украинских супермаркетах цена на гречку составляет (за 1 кг):

  • Metro - 78,9 грн;
  • Auchan - 78,4 грн;
  • Varus - 89,9 грн.

Согласно данным, дешевеет гречка уже второй месяц подряд. Средние цены по месяцам следующие:

  • январь-2022 - 50,2 грн/кг (+2,94 грн);
  • февраль - 50,48 грн/кг (+28 коп.);
  • март - 50,81 грн/кг (+33 коп.);
  • апрель - 59,25 грн/кг (+8,44 грн);
  • май - 72,53 грн/кг (+13,28 грн);
  • июнь - 89,9 грн/кг (+17,53 грн);
  • июль - 91,7 грн/кг (+1,8 грн);
  • август - 92,73 грн/кг (+1,03 грн).

Цена на гречку в Украине (скрин)

Добавим, что также изменились цены и на другие популярные среди украинцев крупы. Сейчас цены таковы:

  • пшено - 30,90
  • рис длинный - 65,93 грн/кг;
  • рис длинный пропаренный - 74,42 грн/кг;
  • рис круглый - 78,12 грн/кг.

Ранее мы сообщали, как изменились цены на продукты и чего ждать до конца года.

Также мы писали, что в Украине подорожало популярное мясо и сало.

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гречкаценакрупа