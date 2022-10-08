В Украине резко изменилась цена на гречку: сколько сейчас стоит

В Украине заметно снизилась цена на гречку. Сейчас килограмм стоит в среднем 82,4 грн/кг.

Об этом сообщает "Минфин" .

Добавим, что также изменились цены и на другие популярные среди украинцев крупы. Сейчас цены таковы:

Цена на гречку в Украине (скрин)

Согласно данным, дешевеет гречка уже второй месяц подряд. Средние цены по месяцам следующие:

По состоянию на 8 октября в украинских супермаркетах цена на гречку составляет (за 1 кг):

В сентябре среднемесячная цена составляла 87,94 грн/кг, потому стоимость упала на 5,54 грн/кг.

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