В Украине рекордно подорожал популярный тепличный овощ: цена перевалила за 180 гривен

Что произошло с ценами на тепличные огурцы

По информации аналитического отдела рынка "Шувар", по состоянию на 10 января 2024 года импортный огурец на львовском оптовом рынке предлагается по цене 67-80 грн за кг, что на 18-20% выше, чем в прошлом году.

Отечественный тепличный огурец сегодня стоит 158-160 грн. за кг, превышая прошлогоднюю цену на 40%. Тем не менее, ситуация соответствует сезонности и не вызывает беспокойства или предпосылок для критического роста цен или возникновения дефицита в дальнейшем ходе сезона.

Причины удорожания огурцов

Причины сегодняшнего роста цен объясняются следующими факторами.

Сезонность

Зимой большинство огурцов и других овощей выращиваются в теплицах, поскольку природные условия не способствуют их выращиванию на открытом грунте. Тепловое выращивание требует больше затрат на поддержание оптимальной температуры и освещения. Сейчас крупнейшие украинские комбинаты почти завершили сбор урожая огурца и находятся в межсезонье, что повлекло за собой сокращение предложения и подорожание.

Расходы на производство

Рост цен на энергоносители оказывает существенное влияние на конечную стоимость продукции. Эти расходы включают в себя отопление теплиц, освещение, водоснабжение и другие необходимые ресурсы для поддержания роста растений в зимний период.

Импорт

Значительная часть тепличных огурцов в Украину импортируется, в частности, из Турции, где климат способствует их выращиванию в течение всего года. Цены на импортируемые огурцы зависят от валютных курсов, транспортных расходов и международных экономических условий. Поставки из Турции сейчас бесперебойны и стабильны, без задержек, даже в связи с блокадой границ.

Спрос и предложение

Зимой высокий спрос на свежие овощи, в частности, огурцы, при ограниченных возможностях выращивания, ведет к росту цен.

Погодные условия

Нынешние морозы затрудняют транспортировку огурцов, что способствует удорожанию. Однако, по прогнозам операторов, к следующей неделе стоимость украинского огурца должна снизиться на 15-20% благодаря потеплению.