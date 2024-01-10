В Украине рекордно подорожал популярный тепличный овощ: цена перевалила за 180 гривен

Цены на тепличные огурцы в Украине выросли, однако ситуация остается контролируемой.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.
По информации аналитического отдела рынка "Шувар", по состоянию на 10 января 2024 года импортный огурец на львовском оптовом рынке предлагается по цене 67-80 грн за кг, что на 18-20% выше, чем в прошлом году.
Отечественный тепличный огурец сегодня стоит 158-160 грн. за кг, превышая прошлогоднюю цену на 40%. Тем не менее, ситуация соответствует сезонности и не вызывает беспокойства или предпосылок для критического роста цен или возникновения дефицита в дальнейшем ходе сезона.
Причины сегодняшнего роста цен объясняются следующими факторами.
Сезонность
Зимой большинство огурцов и других овощей выращиваются в теплицах, поскольку природные условия не способствуют их выращиванию на открытом грунте. Тепловое выращивание требует больше затрат на поддержание оптимальной температуры и освещения. Сейчас крупнейшие украинские комбинаты почти завершили сбор урожая огурца и находятся в межсезонье, что повлекло за собой сокращение предложения и подорожание.
Расходы на производство
Рост цен на энергоносители оказывает существенное влияние на конечную стоимость продукции. Эти расходы включают в себя отопление теплиц, освещение, водоснабжение и другие необходимые ресурсы для поддержания роста растений в зимний период.
Импорт
Значительная часть тепличных огурцов в Украину импортируется, в частности, из Турции, где климат способствует их выращиванию в течение всего года. Цены на импортируемые огурцы зависят от валютных курсов, транспортных расходов и международных экономических условий. Поставки из Турции сейчас бесперебойны и стабильны, без задержек, даже в связи с блокадой границ.
Спрос и предложение
Зимой высокий спрос на свежие овощи, в частности, огурцы, при ограниченных возможностях выращивания, ведет к росту цен.
Погодные условия
Нынешние морозы затрудняют транспортировку огурцов, что способствует удорожанию. Однако, по прогнозам операторов, к следующей неделе стоимость украинского огурца должна снизиться на 15-20% благодаря потеплению.
Как мы ранее писали, в Украине прогнозируют подорожание популярнейшего фрукта.
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