В Украине рекордно подорожал популярный овощ: прибавил в цене 17%

Почему морковь подорожала?

Овощ подорожал, так как у многих местных фермеров заканчиваются запасы качественной моркови, а урожай которой в этом сезоне был довольно низким.

Так, сегодня морковь предлагают на продажу по 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

Что будет с ценами дальше?

По мнению экспертов, цена на популярный продукт будет увеличиваться, так как до нового урожая еще очень далеко.

"Многие фермеры уже успели реализовать заложенную продукцию, большинство крупных хозяйств ведут отгрузку исключительно по заключенным ранее договорам", - объясняют аналитики.

Сейчас стоимость моркови в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем в конце января 2022 года.

Поэтому большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего ценового роста в данном сегменте.

"Это связано с тем, что качественной моркови в хранилищах украинских хозяйств и так осталось очень мало, а постоянные перебои с электроэнергией негативно влияют на качество этой продукции", - резюмируют эксперты.