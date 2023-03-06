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В Украине рекордно подорожали два самых ходовых овоща

Фото: В Украине стремительно подорожал лук и морковь (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продолжают расти цены на популярные у людей овощи - морковь и репчатый лук.

О такой тенденции сообщают аналитики проекта East Fruit.

Сколько стоит сейчас лук в Украине

Так, отпускные цены на репчатый лук сегодня уже озвучиваются в пределах 42-47 грн/кг ($1,15-1,29/кг), что в среднем на 18% дороже недели ранее.

В настоящее время цена на лук в Украине в среднем уже в 4 раза выше, чем в в прошлом году в это же время. Сейчас цена на лук рекордная с 1991 года.

Сколько стоит морковь в Украине

Морковь также демонстрирует тенденцию к постоянному подорожанию.

Например, большинство украинских производителей не продают морковь ниже 25-35 грн/кг ($0,68-0,96 /кг), что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Морковь в Украине уже стоит в среднем в 2,8 раза дороже, чем в это же время год назад.

Дело в том, что рост цен обусловлен достаточно высоким спросом на лук и качественную морковь в условиях ограниченного предложения. При этом запасы моркови в хранилищах хозяйств подходят к концу, а многие крупные хозяйства уже фактически завершили продажи репчатого лука.

К сожалению, аналитики сообщают, что эти популярные овощи продолжат дорожать в ближайшем времени.

Как мы ранее сообщали, в магазинах Киева завышали цены на социальные продукты. Читайте в материале - на какие.

А также перед этим мы рассказывали, что делать, если цена в чеке и ценнике отличаются.

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