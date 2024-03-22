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В Украине подорожал популярный тепличный овощ: цена взлетела на 15%

Фото: В Украине подорожали огурцы
Автор: Людмила Жукова

На этой неделе погодные условия оказали негативное влияние на предложение огурцов из украинских тепличных комплексов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Сколько сейчас стоят огурцы

Сегодня производители реализуют этот овощ по ценам от 105 до 140 гривен за килограмм в зависимости от сорта и объема партии. Это в среднем на 15% выше, чем на конец прошлой рабочей недели.

Отмечается, что цены на огурцы повысились из-за продолжительной пасмурной погоды, которая держится в стране в последние несколько дней.

"В таких условиях предложение этой продукции на рынке соответственно уменьшается, что позволило производителям повысить цены на огурцы", – подчеркивают аналитики. На сегодняшний день украинские тепличные комплексы готовы поставлять огурцы по ценам от 105 до 140 гривен за килограмм, в зависимости от сорта и объема партии, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. По словам аналитиков, повышение цен на овощи в Украине обусловлено возросшим спросом на данную продукцию при ограниченном предложении.

"На прошлой неделе выборка огурцов украинских тепличных комплексов заметно уменьшилась из-за плохой погоды, в то время, когда торговая активность в этом сегменте возросла", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что цены на тепличные огурцы в Украине сегодня почти равны показателям прошлого года.

Какие цены в магазинах

Цены в украинских магазинах на огурцы стартуют от 93 гривен за килограмм.

Цены на огурцы в магазинах (Скриншот)

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