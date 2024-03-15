В Украине могут увеличить пособие при рождении ребенка в 10 раз: что известно

Почему хотят изменить помощь

Депутаты объясняют, что благодаря размеру пособия при рождении правительство планирует улучшить социально-демографическую ситуацию в Украине и материальное положение семей с детьми.

За последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. Статистика показывает, что за последние десять лет рождаемость сократилась на 40%. В 2020 году в Украине родилось 297 293 ребенка, а в 2023 году - 184 985 детей. За первый месяц 2024 года - 12 801 ребенок.

Какие изменения предлагают

Размер пособия при рождении (усыновлении) ребенка будет зависеть от прожиточного минимума для детей младше 6 лет, установленного на момент рождения ребенка. По состоянию на 1 января 2024 года эта сумма составляет 2563 гривны.

Если законопроект будет принят, то помощь будет составлять:

На первого ребенка: будет равен сумме, кратной 150 размерам прожиточного минимума - 384,5 тысячи гривен

На второго ребенка: кратный 100 размерам прожиточного минимума – 256,3 тысячи гривен

На третьего и каждого следующего ребенка - кратного 50 размерам прожиточного минимума - 128,2 тысячи гривен

Однако все пособие сразу выплачивать не будут. При рождении ребенка однократно начислят сумму в 20-кратном размере прожиточного минимума - это 51,2 тысячи гривен. Остальные суммы будут выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Также в законопроект закреплено предоставление единовременной помощи "Упаковка малыша" - не позднее 30 дней со дня рождения ребенка. Сейчас стоимость "Упаковку малыша" составляет 7689 гривен и в него входят товары, которые необходимы для первых месяцев жизни новорожденного ребенка: многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда, плед-одеяло и прочее.

Следует отметить, что сейчас размер государственной помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен, независимо от количества детей в семье. Родители получают сразу 10 320 гривен, а остальные – по 860 гривен ежемесячно, в течение 36 месяцев. И эта норма не пересматривалась уже почти 10 лет.