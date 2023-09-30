Разница поражает. Сколько стоит обучение на дневной и заочной форме

В Украине может исчезнуть заочная форма обучения. А народные депутаты предлагают развивать в университетах дистанционную форму получения образования. Заметим, что обучение на заочной форме стоит дешевле, чем на дневной. И в зависимости от университета эта разница может быть действительно поразительной.
РБК-Украина (проект Styler) разобралось, что будет с заочной формой обучения и сколько стоит высшее образование в Украине.
При подготовке материала использовались источники: законопроект №10092, сайты КНУ, КПИ, ХНУ, ЛНУ, НаУКМА, материал "Освіторії".
Инициаторы законопроекта хотят продолжить практику проведения вступительных экзаменов в электронном формате в 2024 году, учитывая, что в Украине продолжаются боевые действия.
Кроме того, учеников, завершающих обучение в школе, освободить от государственной итоговой аттестации. Однако это не касается учеников, завершающих получение начального среднего образования в 2024 году и тех, кому предлагают провести ГИА в режиме пилотирования.
Что касается заочной формы обучения, то в 2024 году предлагают не проводить набор поступающих для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной форме получения образования.
Вместо этого в университетах советуют развивать дистанционную форму получения высшего образования.
Для анализа возьмем самые распространенные специальности в самых популярных вузах Украины.
Цены на филологические специальности варьируются от 39 900 до 52 100 гривен за учебный год. Дешевле всего стоит углубленно изучать украинский язык и литературу. Экономическое направление стоит от 42 000 до 70 000 гривен; маркетинг - 50 000 гривен; право - 62 000 гривен. Компьютерные науки колеблются в пределах 30-40 000 гривен.
Учеба на экономическом факультете будет стоить студенту 30 180 гривен и 34 485, если изучать международную экономику. Компьютерные технологии можно изучать минимально за 28 607 гривен в год, а максимальная сумма составляет 46 289 гривен. Цены на филологию варьируются от 36 336 до 42 587 гривен в год. Специальность права является самой дорогой в ЛНУ - 46 289 гривен.
В этом вузе цены заметно ниже предыдущих университетов. Так, например, стоимость "контракта" на филологии начинается с 20 740 гривен и повышается до 25 550. Экономические специальности также стоят 25 550 гривен независимо от направления. Кстати, такие же цены и на право, и на маркетинг.
В "Могилянке" год обучения на факультете права стоит 85 000 гривен. Минимальная цена на специальности "Информационные технологии" составляет 70 000 гривен, а максимальная - 100 000 в год. Филологические науки стартуют с 47 000 и заканчиваются 63 000 гривен в год.
В "Киево-Могилянской академии" самое дорогое обучение в Киеве (скриншот: Styler)
За обучение на филологии придется отдать от 43 900 гривен в год. Экономические специальности и маркетинг стоят 39 900 гривен. Стоимость обучения на юридическом факультете составляет 44 900 гривен за учебный год. А информационные технологии держатся в пределах 39-44 000 гривен.
Три категории абитуриентов имеют право на поступление по собеседованию:
Однако есть специальности, по которым нельзя пройти по собеседованию, а нужно проходить творческий конкурс. К ним относятся профессии по следующим направлениям:
Кроме того, во время вступительной кампании приемная комиссия принимает во внимание квоты, которые есть у абитуриента.
Квотой 1 могут воспользоваться:
На квоту 1 выделяют 10% бюджетных мест, но даже если набирают менее 10 студентов, оставляют под эту потребность не менее одного места. Во временно перемещенных университетах - 30%.
Для кого квота 2:
Так же на квоту 2 выделяют 10% мест, но не менее одного места, а во временно перемещенных заведениях высшего образования - 40%.
Всех других поступающих со льготами переведут, если их конкурсный балл не меньше 130. Это:
Абитуриенты и студенты, желающие поступать по льготам, должны подтвердить их наличие документально. При создании кабинета поступающего нужно проверить, есть ли эти документы в государственных реестрах. Это обязательно нужно сделать до подачи первого заявления на поступление.
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