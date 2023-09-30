Разница поражает. Сколько стоит обучение на дневной и заочной форме

Что предлагают в Раде

Инициаторы законопроекта хотят продолжить практику проведения вступительных экзаменов в электронном формате в 2024 году, учитывая, что в Украине продолжаются боевые действия.

Кроме того, учеников, завершающих обучение в школе, освободить от государственной итоговой аттестации. Однако это не касается учеников, завершающих получение начального среднего образования в 2024 году и тех, кому предлагают провести ГИА в режиме пилотирования.

Что касается заочной формы обучения, то в 2024 году предлагают не проводить набор поступающих для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной форме получения образования.

Вместо этого в университетах советуют развивать дистанционную форму получения высшего образования.

Сколько сейчас стоит обучение по контракту

Для анализа возьмем самые распространенные специальности в самых популярных вузах Украины.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Цены на филологические специальности варьируются от 39 900 до 52 100 гривен за учебный год. Дешевле всего стоит углубленно изучать украинский язык и литературу. Экономическое направление стоит от 42 000 до 70 000 гривен; маркетинг - 50 000 гривен; право - 62 000 гривен. Компьютерные науки колеблются в пределах 30-40 000 гривен.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Учеба на экономическом факультете будет стоить студенту 30 180 гривен и 34 485, если изучать международную экономику. Компьютерные технологии можно изучать минимально за 28 607 гривен в год, а максимальная сумма составляет 46 289 гривен. Цены на филологию варьируются от 36 336 до 42 587 гривен в год. Специальность права является самой дорогой в ЛНУ - 46 289 гривен.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

В этом вузе цены заметно ниже предыдущих университетов. Так, например, стоимость "контракта" на филологии начинается с 20 740 гривен и повышается до 25 550. Экономические специальности также стоят 25 550 гривен независимо от направления. Кстати, такие же цены и на право, и на маркетинг.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

​​В "Могилянке" год обучения на факультете права стоит 85 000 гривен. Минимальная цена на специальности "Информационные технологии" составляет 70 000 гривен, а максимальная - 100 000 в год. Филологические науки стартуют с 47 000 и заканчиваются 63 000 гривен в год.

В "Киево-Могилянской академии" самое дорогое обучение в Киеве (скриншот: Styler)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

За обучение на филологии придется отдать от 43 900 гривен в год. Экономические специальности и маркетинг стоят 39 900 гривен. Стоимость обучения на юридическом факультете составляет 44 900 гривен за учебный год. А информационные технологии держатся в пределах 39-44 000 гривен.

Льготы при поступлении для студентов

Три категории абитуриентов имеют право на поступление по собеседованию:

те, кто в результате войны получил инвалидность. Список категорий можно просмотреть по ссылке (статья 7)

те люди с инвалидностью, которые, по выводам врачей, не могут посещать учебные заведения

"чернобыльцы", имеющие такое право по ЗУ "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы

Однако есть специальности, по которым нельзя пройти по собеседованию, а нужно проходить творческий конкурс. К ним относятся профессии по следующим направлениям:

022 "Дизайн", 023 "Изобразительное искусство", 191 "Архитектура и градостроительство"

024 "Хореография" и 025 "Музыкальное искусство"

017 "Физкультура и спорт"

021 "Аудиовизуальное искусство и производство (Кино и телевидение)" и 026 "Сценическое искусство"

Кроме того, во время вступительной кампании приемная комиссия принимает во внимание квоты, которые есть у абитуриента.

Квотой 1 могут воспользоваться:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (для тех, кому еще не исполнилось 23 года)

те, кто имеет особые физические потребности и потому, что на пункте НМТ нет возможности предоставить необходимые технические средства для прохождения тестирования, им заменили его на собеседование. А также люди, имеющие заболевания, являющиеся препятствием для прохождения НМТ.

пострадавшие участники Революции Достоинства и участники боевых действий. К слову, в 2023-м году участники боевых действий, которые будут учиться в новом университете или по новой специальности за бюджетные средства, но при этом имеют незавершенное предварительное обучение, не должны возмещать средства за него.

На квоту 1 выделяют 10% бюджетных мест, но даже если набирают менее 10 студентов, оставляют под эту потребность не менее одного места. Во временно перемещенных университетах - 30%.

Для кого квота 2:

людей с временно оккупированных территорий (ТОТ)

тех, кто проживает на территории боевых действий (на особо опасной территории), кто не зарегистрирован как ВПЛ, а также переселившиеся оттуда после 1 января 2023 года

Так же на квоту 2 выделяют 10% мест, но не менее одного места, а во временно перемещенных заведениях высшего образования - 40%.

Кто имеет право на перевод по льготам

дети погибших (умерших) людей, согласно ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"

если один из родителей погиб от повреждений во время Революции Достоинства

если один из родителей является участником боевых действий на территории других государств, погиб или пропал без вести

если один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, погибшим или пропавшим без вести во время исполнения им обязанностей военной службы

если один из родителей (усыновителей) был полицейским, погибшим или пропавшим без вести при исполнении им служебных обязанностей

Всех других поступающих со льготами переведут, если их конкурсный балл не меньше 130. Это:

имеющие инвалидность I, II групп и дети с инвалидностью до 18 лет

люди с инвалидностью: ликвидаторы и пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы

дети пострадавших участников Революции Достоинства, участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны

шахтеры со стажем более 3 лет и дети шахтеров со стажем более 15 лет или получивших инвалидность, или погибших в результате аварии на производстве

внутренне перемещенные лица

дети из многодетных семей (пять и более детей)

те, кто имел право на квоты, но ему не хватило места по квоте

Абитуриенты и студенты, желающие поступать по льготам, должны подтвердить их наличие документально. При создании кабинета поступающего нужно проверить, есть ли эти документы в государственных реестрах. Это обязательно нужно сделать до подачи первого заявления на поступление.