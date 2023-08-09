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В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: сколько придется платить за нарушение

Штрафы за российскую музыку в общественных местах (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине предлагается ввести штрафы за использование российской музыки в общественных местах. Такие возможные изменения связаны не только с отказом от российского культурного продукта, но и с поддержкой национальных достояний в этой сфере.

Об этом говорится в законопроекте №9547.

Что предлагают нардепы

19 июня 2022 года приняли Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

Такие изменения необходимы для искоренения сепаратистских настроений населения, которые могут создаваться именно через культуру.

"Такие продукты часто по своей сути были информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", - говорится в объяснительной записке.

Отрывок из объяснительной записки к законопроекту (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Согласно статье 15 Закона Украины "О культуре" запрещено также публично исполнять фонограммы, видеограммы и показывать музыкальные клипы, в которых принимают участие граждане РФ.

Стоит отметить, что 13 июля 2023 Киевгорсовет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Киева. Но вместе с тем на практике случаются не редкие случаи игнорирования этого запрета.

Проблема состоит в том, что действенное наказание за такие действия в законодательстве не предусмотрено.

Если, например, между украинцами происходит конфликт на фоне прослушивания российской музыки, то полиция может составить административный протокол, и только при наличии всех подходящих для этого оснований.

Какие штрафы хотят ввести

Таким образом, за публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг, музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф:

  • от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 5 100 до 8 500 гривен
  • за повторное нарушение от 1 000 до одной 1 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 17 000 до 25 500 гривен

 

Кстати, раньше мы рассказывали о драке в Белой Церкви в Киевской области, где ценителям сделали замечания о российской музыке.

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штрафиросійська музика