В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: сколько придется платить за нарушение

Что предлагают нардепы

19 июня 2022 года приняли Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

Такие изменения необходимы для искоренения сепаратистских настроений населения, которые могут создаваться именно через культуру.

"Такие продукты часто по своей сути были информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", - говорится в объяснительной записке.

Отрывок из объяснительной записки к законопроекту (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Согласно статье 15 Закона Украины "О культуре" запрещено также публично исполнять фонограммы, видеограммы и показывать музыкальные клипы, в которых принимают участие граждане РФ.

Стоит отметить, что 13 июля 2023 Киевгорсовет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Киева. Но вместе с тем на практике случаются не редкие случаи игнорирования этого запрета.

Проблема состоит в том, что действенное наказание за такие действия в законодательстве не предусмотрено.

Если, например, между украинцами происходит конфликт на фоне прослушивания российской музыки, то полиция может составить административный протокол, и только при наличии всех подходящих для этого оснований.

Какие штрафы хотят ввести

Таким образом, за публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг, музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф: