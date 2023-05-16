В Украине до сих пор работают камеры, снимающие работу ПВО в прямом эфире: россияне могут наблюдать

Что известно о работе камер

Работу камер, ведущих онлайн-трансляцию работы ПВО в Украине, заметили в одном из пабликов в Telegram.

"В Украине до сих пор работают камеры с онлайн-трансляцией на YouТube. В комментах сидят р*шисты, и наблюдают, как удачно работает наша ПВО", - написали авторы под скриншотами.

Фото: Telegram

На кадрах указаны города, откуда ведется съемка, и ясно видно, где расположены средства ПВО. Враг также может наблюдать за этим и таким образом рассчитывать, где стоит защита украинского неба.

Стоит добавить, что в начале войны представители местных властей многих городов Украины призвали выключить камеры в режиме онлайн, чтобы не мешать работе ВСУ.

Действительно ли это может помогать врагу

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Єдині новини" отметил, что помешать развитию технологий трудно, поэтому нужно полагаться на сознание людей. Он также добавил, что враг может отслеживать пуски ПВО и с помощью других средств.

"У нашей противовоздушной обороны на эти случаи есть предохранители. Мы уже не раз говорили, что противовоздушная оборона динамичная. После боевой работы меняются места дислокации отдельных подразделений. Это касается фактически всех зенитно-ракетных войск по всей территории Украины", - успокоил военнослужащий.

Напомним, что утром 16 мая на Украину была совершена ракетная атака. Силы ПВО смогли уничтожить все 18 воздушных целей врага. Обломки ракет упали в нескольких районах Киева, в частности в столичном зоопарке. Однако никто из животных и работников не пострадал.