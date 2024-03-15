В Украине мужчина 13 лет живет без желудка: что произошло

Лечение рака

В 2011 году врачи разработали стратегию борьбы с болезнью. Перед вмешательством пациент прошел специальное лечение.

Несмотря на то, что во время диагностики не были обнаружены метастазы на брюшине, врачи заметили их во время операции.

Хирурги удалили пораженный участок. Они передали часть брюшины на срочное гистологическое исследование. Наличие метастазов и стадию lV онкологии подтвердили.

Заведующий отделением абдоминальной хирургии Мирон Огорчак рассказал, что важно проводить тщательный осмотр пациентов перед операцией, чтобы выявить даже малейшие поражения.

У этого пациента своевременное удаление метастазов позволило провести эффективное лечение.

"Нам пришлось, кроме удаления желудка, убрать метастатически пораженный участок брюшины", - отметил Мирон Огорчак.

Специалисты также провели пациенту HIPEС. Они ввели специальный раствор противоопухолевого препарата, который убивает остаточные раковые клетки в брюшную полость.

После успешной борьбы с раком мужчине приходилось еще дважды посещать онкоцентр. Из-за того, что у него был удален желудок, хуже усваивалось железо и возникла анемия.

После лечения мужчина ведет активный образ жизни уже 13 лет: нормально питается, работает дома и нянчит внуков. Также он проходит контрольное обследование, чтобы быть уверенным, что болезнь не возвращается.

В Украине мужчина уже 13 лет живет без желудка (фото: Freepik)