Украинец построил дом за 3 суток! Вот как выглядит этот чудо-дом (фото и видео)
Житель Винницы Анатолий Скорбач построил деревянный дом всего за 72 часа. Соорудил его по собственной технологии быстрого строительства. Автор разработки поделился с украинцами видеоинструкцией, чтобы все желающие тоже смогли построить такой дом.
Об этом Скорбач рассказал на своей странице в Facebook.
Как выглядит возведенный за три дня дом
"Изготовил комплект дома из сухого деревянного бруса для постоянного и временного проживания, обустройства садовых (дачных) домов, мест сезонного отдыха, охотничьих домов, офисов, бань (саун), фитнес залов по инновационной авторской технологии быстрого возведения. Всего за 72 часа", - говорится в сообщении.
Скорбач отмечает, что эта технология не требует привлечения для монтажа тяжелой строительной техники - кранов или погрузчиков, а также устройства тяжелых фундаментов и доступа к электросети.
Вот так выглядит дом, построенный за 72 часа (фото: facebook/ Анатолий Скорбач)
Скорбач предлагает украинцам воспользоваться видеоинструкцией по монтажу дома и для этого даже не привлекать специальные строительные бригады.
В комплект дома входит:
- стеновой брус, отделанный защитными материалами, покрытый лакокрасочными материалами европейских производителей
- дверные и оконные лутки
- комплект кровли
- комплект кровли из ОСБ плиты (СиП панели) под наружное покрытие
Также строитель отмечает, что возможна комплектация внутренними перестенками, террасой и натяжным инновационным ЭКО-паркетом для покрытия пола.
Недавно мы рассказывали об уникальной разработке украинских архитекторов - подземных домах-бункерах.
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