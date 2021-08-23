"Україна цінує лиш мертвих": нове відео Ярмака пробирає до мурашок і підриває YouTube

Відомий український реп-виконавець і актор Олександр Ярмак (YARMAK) презентував відео на свою нову пісню "Потрібен живим".
Кліп, що пробирає до мурашок, вийшов 22 серпня і менш ніж за добу увірвався в тренди YouTube.
"Я щасливий жити і знати найкрутіших та неймовірно сильних людей нашої країни! Хочу цінувати і казати "дякую", за їхню діяльність, поки вони живі, здорові і продовжують робити Україну кращою! Це країна для порядних людей і залишати її мають тільки покидьки, а не ми з вами! Всіх з 30-ю річницею незалежності!" - прокоментував своє творіння Ярмак.
У відео окрім репера знялися також такі видатні українці, як Олександр Положинський, Фагот і Фоззі з ТНМК, Валерій Маркус, Денис Берінчик, Сергій Жадан, Світлана Тарабарова та інші.
YARMAK презентував кліп "Потрібен живим"
Основна ідея відео і пісні полягає у тому, що усім нам, українцям, треба навчитись цінувати те, що маємо і тих достойних, хто живий.
Я не збираюсь тебе вчити, просто пару речей тобі покажу.
7 століть кращі сини вмирали за країну нашу,
Cкільки бачив цей народ і скільки земля та нила,
Ця орда не дає спокою від Короля Данила.
І руйнує наші мури не ворог, а чвари бл*дські,
І коли вже знайдуть спільне всі Петлюри й Скоропадські?
Від Русі до наших днів - усі вади в нас одні:
Чи то дурні, бо бідні, чи все ж ми бідні, бо дурні?
Я не дивуюся Тік-Ток п*сюхам - ляпне потім плаче,
Тут дорослі вкрали все, і навіть віру дитячу,
Я терпляче, брачо, мучу свій хіп-хоп й біт підкачую,
Все не дарма, поки бачу я в залі очі гарячі.
Точно втрачено не все. Є репчина, що думку завжди несе.
У нас різні величини, завдання, більшість повзе,
Бо ця нахаба вкрала блага,
Та в твої казки не вірять і в А-ба-ба-га-ла-ма-га.
Дещо накипіло, далі шлях правди топчу,
Я слова переплітаю вміло, як фарби Марчук,
Рано помирати, брате, падати в це жито,
Хай від карми дохнуть гади, а нам будувати й жити.
І ніхто не зміг силою стерти,
Ми самі свою долю гнівим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!
І ніхто не зміг силою стерти,
І сумує відірваний Крим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!
Ти потрібен нам живим, бо твій розум
Може зупинити всі наші сльози,
І цей трек, немов Микола Амосов,
Запускає твоє серце уколом адреналіну дози.
Проза, як просо, мій плуг на совісті тросах,
Кажуть: друг, краще ти не сунь в політику носа,
Роби бабки, ти пішак, все вирішують боси.
Та я *башу, як ішак, в собі вбивши малороса.
Кажуть: брат, куди пропав, де старий простенький стиль,
Що за роки я накопав? До цього треба дорости.
Я проніс. Ти відчуваєш дух в рядках куплетних?
Я не можу вас лишити на цих блазнів безхребетних.
Поки ті псевдозірки ділять премії в кублі,
Я ніколи не міняв честь і душу на рублі,
Я в твої вуглі, брате, підливаю трохи палива
Ми досі валим! Тільки час поставить справжні бали нам.
Я йшов по сходах, гриз бетон,
Я в душі залишу міцний шов, як Борис Патон.
Всім респекти за саппорт. І знову піднялась рука...
Я повішу цей акорд, як КГБ Івасюка...
І ніхто не зміг силою стерти,
Ми самі свою долю гнівим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!
І ніхто не зміг силою стерти,
І сумує відірваний Крим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!
Ця ідея сколихнула спільноту. Адже кліп всього за добу набрав більше 100 тисяч переглядів і отримав сотні відгуків.
Раніше гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вразив новим яскравим кліпом. І такими рокерів ви ще точно не бачили!