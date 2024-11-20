Украина переживает настоящий культурный прорыв, - Поплавский

"Я больше тридцати лет внедряю национальную идею поддержки культуры. Национальная культура – это и есть национальная идея. И горжусь тем, что сейчас мы переживаем большой культурный прорыв. Хотя тридцать лет назад меня за это "затюковали", за то что говорил и пел по-украински" называли "селом". Тогда все слушали российских артистов, у большинства из которых, кстати, было украинское происхождение", - объяснил Поплавский.

Он также рассказал, что начал переходить на украинский язык, когда его назначил ректором университета в 1993 году тогдашний министр культуры Иван Дзюба.

"С самого начала я почти интуитивно понимал, что надо делать ставку на все украинское. Да, это была масскультура, которую поддерживает почти 90 процентов населения. В конце концов, история показала, что я был прав", - добавил он.

Поплавский также рассказал, что за свою жизнь сделал и до сих пор делает многое для развития и популяризации украинской культуры.

"Меня всегда беспокоило, что российская попса доминировала в украинском шоу-бизнесе. Мы выперли из украинского телепространства "Утреннюю звезду", положив начало всеукраинскому телевизионному детскому конкурсу "Шаг до звезд" (1997 год). Затем вытеснили "Песню года" – создал авторский проект Наша песня" (2004 год), который со временем изменил название и получил статус Национальной музыкальной премии "Украинская песня года", ежегодно когда это еще не было мейнстримом традиционно в марте проводили масштабные Шевченковские вечера "Мы дети твои Украина!" (с 2008 года ), концерты в мае к Международному Дню матери "Мама, вечная и любимая" (с 2008 года) Воплотили беспрецедентный телемарафон украинской песни "Песня объединяет нас!" музыкальный телемарафон национальной песни в прямом эфире. Также музыкальные фестивали проводили в Крыму, открывали филиалы университета в русскоязычных регионах. Я чувствовал, что когда-то наши усилия "выстрелят" и потихоньку бил в одну точку, так сказать "лупал скалу", - подчеркнул Поплавский.

Опытный педагог рассказал о своей фирменной формуле счастья.

"Моя формула счастья уже запатентована. Эмоциональный интеллект с творчески-прикладным характером начинает и выигрывает! Это неугасающая страсть, сила духа и действия в достижении поставленной цели, которая стала украинским путем длиной в жизнь. Это именно то, чему мы учим наших студентов – философии лидеров, философии победителей, вере в себя и любви к своей профессии. Вера - это магия. Я верил и горжусь сегодня самым успешным проектом моей жизни - Университетом культуры", - рассказал Поплавский.

По его словам, ключевая миссия Поплавского – вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины.

"Мне не интересно, кто обо мне что думает и говорит. Главное, что я воспринимаю людей такими, какие они есть. Я всегда был самим собой, не пытался себя переделать. Нужно узнать себя и найти свой уникальный путь. Это и есть успех! Верьте в себя. Мечтайте масштабно. Уверенно идите к своей цели. Удача любит упорных! Моя мечта сейчас – максимально успеть при жизни создать больше национальных проектов и оставить хороший след на земле!", - добавил он.