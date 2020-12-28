Україну чекає найтепліший рік за всю історію спостережень

Погода в Україні у 2020 році може стати найтеплішою за всю історію спостережень. Адже розпочався рік не з метеорологічної зими - коли середньодобова температура тримається вище нуля.

А для Києва цей рік став своєрідним "переїздом" на Південь. Кліматична ситуація в столиці в 2020-му була типова швидше для південних регіонів, йдеться в сюжеті ТСН.

І хоча моря на Півночі України немає, в Києві середньорічна температура зросла на цілих три градуси. При цьому нинішній тиждень тенденцію до потепління продовжує.

Синоптики кажуть, що в новорічну ніч зимової казки зі снігом чекати не варто. По всіх регіонах очікується плюсова температура, притаманна скоріше весні, ніж кінцю грудня.

Так, синоптики Українського гідрометцентру обіцяють на 31 грудня дощі на Заході, а на Півдні +10 градусів. Найхолодніше на Сході з мінімальними заморозками вночі.

Погода в Україні 31 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Вже відсьогодні почне теплішати, і високі температури перенесуться на 1 січня 2021 року.

2020 рік буде найтеплішим за всю історію спостережень (відео: ТСН)

Відзначимо, що в Укргідрометцентрі розповіли, що в січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, а в південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.