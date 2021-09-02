В Україну завезли небезпечні горіхи, що викликають рак: як вони виглядають

В Україну завезли небезпечний горіх бетель, який несанкціонований в Україні. Його вплив на організм людини вивчено не до кінця, але за деякими даними вживання горіха може призводити до раку ротової порожнини. Продукт вже виявили в Київській та Харківській області - тепер його вилучають з прилавків.

У Київську область горіх потрапив з Пакистану (фірма Saroya Traders) через Італію (імпортер Raja Whole Sale Co). Одержувач в Україні-Ахмед Ахсан, фірма зареєстрована в Києві.

У Держпродспоживслужбі вимагають вжити заходів для негайного вилучення харчового продукту.

Відзначимо, що небезпечні пакистанські горіхи з'явилися також на прилавках у Харківській області. Його завезли також через Італію, одержувач продукту той же - адреса фірми зареєстрована в Києві.

Імпортери горіхів з Пакистану - компанії Saroya Traders (завезено 25 серпня) і M. Manzoor & Co (від 24 серпня).

Чому горіх бетель небезпечний, і як він виглядає

Бетель-нат або горіх бетель - насіння плодів пальми арека, стимулюючий препарат, який прискорює передачу повідомлень між мозком і тілом. Властивості горіха бетеля до кінця не вивчені і впливають на кожного по-різному і можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю людини.

В Індії та країнах Південно-Східної Азії листя і горіхи бетеля традиційно використовуються як тонізуючий засіб. При цьому тривале вживання може бути небезпечним для життя і здоров'я. Чорніють зуби і може бути запалення ясен.

Фото: Горіх бетель

У тих, хто жує бетельний горіх, слизова оболонка рота набуває характерний темно-червоного кольору і часто зморщується. Іноді настає рубцювання тканин слизової і розвивається хронічне захворювання, а саме підслизовий фіброз порожнини рота.

Жування горіха бетеля також збільшує ризик розвитку однієї з форм раку ротової порожнини - плоскоклітинної карциноми, яка також може виникнути на задній стінці горла. Це підтверджує великий відсоток дорослих жителів Південно-Східної Азії, які страждають даним захворюванням. На Тайвані майже 85 % хворих на рак ротової порожнини вживають горіх бетеля.