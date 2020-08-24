Україну знову заллє сильними дощами: які регіони накриє негодою

В Україні у вівторок, 25 серпня, очікуються сильні дощі та грози у багатьох областях країни. У деяких регіонах очікується невелике похолодання, а деяких – знову стане дуже спекотно.

На сході України синоптики прогнозують суху і жарку погоду, невелику хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +13 до +16 градусів, вдень прогріється до +29 +31 градуса, у Полтаві +25 +27 градусів.

У південних областях країни буде сухо, можлива невелика хмарність, опади не прогнозуються. Температура повітря вночі становитиме +15 +17 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +28 +33 градуси. У Криму сухо, вночі +15 +17 градусів, вдень від +30 до +32 градусів.

Північні області країни затягне дощами, які будуть йти вночі та вдень, а температура повітря впаде. Вночі від +14 до +16 градусів, вдень очікується від +23 до +25 градусів.

На заході України синоптики прогнозують сильні дощі, місцями можливі зливи та грози. Температура повітря вночі опуститься до +13 +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25 градусів.

В центральній частині країни пройдуть дощі, місцями дуже сильні. Вночі в регіоні очікується від +14 до +17 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

У Києві 25 серпня синоптики прогнозують сильний дощ, можливий дощ. Нічна температура становитиме +16 +18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть всього +22 +24 градуси.

Карта погоди в Україні на вівторок, 25 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оголосили штормове попередження.

А також розповідали про те, що українцям дали невтішний прогноз погоди на кінець серпня і налякали заморозками.