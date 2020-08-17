В Україну повертається спека і дощі: де разжарить, а де заллє

В Україну 18 серпня повернеться спека, а західні області заллє дощами. Температура повітря підніметься до +27 +32 градусів. В більшості областей нашої країни переважатиме суха і сонячна погода. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

На Заході стовпчики термометрів покажуть денну температуру +25 +28 градусів.

"У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту напише локальними дощами по Чернігівській і Сумській. А от у західних областях України відбудуться суттєві дощі, прогримлять грози, місцями навіть можливі зливи та шквали. Хто в горах - особлива обережність!" - попередила Діденко.

У Києві 18 серпня буде сухо і спекотно. Температура повітря буде близько +30 градусів.

"Київ залишається в зоні впливу антициклону, 18-го серпня буде сухо і спекотно, близько 30 градусів. Надалі спекотна погода буде переважати, дощі і низька температура повітря найбільш ймовірні у західній частині України", - повідомила синоптик.

Як ми раніше повідомляли, на Закарпатті на вихідних пройшли рясні зливи. Наприклад, у Виноградові интенсивного потоку води не витримала каналізаційна мережа на вулиці Ардовецкой.

Також ми писали, що синоптики попередили про грозу на заході України.