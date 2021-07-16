В Україну увірвуться потужні грози: які області почне заливати

На сході грози пройдуть у Полтаві, Харкові, зачеплять Луганську область. В інших - сухо. Очікується посилення вітру. Вночі в регіоні + 20 +22 градуси, вдень від +30 до +33 градусів.

У південній частині країни опади не прогнозуються, невелика хмарність і посилення вітру. Вночі від + 20 до +23 градусів, вдень від +33 до +35, в Одесі трохи прохолодніше, +29 +31 градус. У Криму сухо, вночі + 21 +23 градуси, вдень +32 + 34 градуси.

На півночі синоптики прогнозують грозу з дощем в нічний час, вдень буде сухо і похмуро. Вночі в регіоні + 19 +21 градус, вдень +31 + 33 градуси. Очікується сильний вітер, зі штормовими значеннями.

У західних областях грози та дощі пройдуть майже скрізь, сухо буде тільки в Чернівцях і Вінниці. Очікується посилення вітру. Вночі в регіоні від +18 до +22 градусів, вдень прогріється до +30 + 33 градусів.

У центральній частині країни без опадів, можливий сильний вітер. Вночі від +20 до +23 градусів, вдень від +30 до + 33 градусів.

У Києві 17 липня суттєві опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність і посилення вітру. Вночі в столиці + 21 +23 градуси, вдень від +32 до + 34 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 17 липня