В Україну увірветься зима зі сніговими зливами і морозами: синоптики показали нові карти погоди

В Україну насуваються сильні снігові зливи, а температура повітря почне стрімко опускатися. Місцями очікується зниження до -7 градусів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у суботу, 9 січня, північні, східні та частину південних областей накриє мокрим снігом та снігом з дощем. Снігові зливи можуть пройти в Запоріжжі, Донецькій, Луганській областях і в Криму. Мокрий сніг пройде на півночі країни, Кропивницькому, Херсоні, Полтаві та Харкові.

Температура вночі майже в усіх регіонах знизиться до -1 градуса, вдень у більшості областей від -1 до +2 градусів. Найхолодніше буде на заході країни – там синоптики прогнозують зниження температури повітря вночі до -7 градусів, вдень очікується від -2 до 0.

Карта погоди в Україні на суботу, 9 січня

У неділю, 10 січня, істотних опадів не очікується, але буде холодно і сиро. У нічні години в більшості областей буде від -5 до -2 градусів, денна температура коливатиметься від -1 до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на неділю, 10 січня

Аналогічна погода прогнозується і на понеділок, 11 січня. Сніг з дощем можливий на Закарпатті, а також місцями в південних областях.

Карта погоди в Україні на понеділок, 11 січня

А ось 12 січня, у вівторок, сніг і мокрий сніг пройде в усіх областях країни, окрім Волині. Місцями можливі снігові зливи та заметіль. Нічна температура повітря знизиться в більшості областей до -7 -3 градусів, вдень очікується від -3 до 0 градусів, на дорогах ожеледь.

Карта погоди в Україні на вівторок, 12 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли про погоду до кінця зими в Україні – чекайте контрастів.

А також розповідали про те, що стала відома дата сильного похолодання в Україні.