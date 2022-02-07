В Україну увірветься хуртовина з сильним снігом: де оголошено I рівень небезпеки

"7 лютого в західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 25 м/с, хуртовина; в Карпатах і на Закарпатті значний сніг і мокрий сніг (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

На синоптичній карті видно, що сильні опади будуть на заході, на півночі - незначні, а в інших регіонах у понеділок переважно сухо.

Температура вдень буде високою, як для початку лютого: +2... +6, а на півдні +6... +9 градусів.

Скрін: Погода в Україні 7 лютого (gismeteo.ua)

Що буде з погодою далі

Незважаючи на погіршення погодних умов, синоптики прогнозують, що новий робочий тиждень буде теплим.

Вівторок-середа очікуються з помірними показниками близько нуля, а вже до п'ятниці повітря прогріється вдень до +4... +8 градусів, на півдні очікується до +12.

Прогноз погоди для Києва

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, у столиці до кінця цього тижня буде дуже тепло, у п'ятницю до +7 градусів, а з наступного тижня ймовірне похолодання. Опади очікуються помірні.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)