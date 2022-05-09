В Україну повернуться заморозки: синоптики заявили про "жовтий" рівень небезпеки

"Вночі 10 та 11 травня в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Укргідрометцентрі.

Детальний прогноз на 10 травня

За даними Наталки Діденко, 10-го травня переважатиме суха сонячна погода.

"Лише на північному сході - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, а ввечері й повсюди на сході України - часом невеликий дощ. Також може линути в Карпатах та на Закарпатті", - прогнозує синоптик.

Завтра буде сильний вітер

На Лівобережжі України пориви північно-західного вітру сягатимуть сильних, до 15-20 метрів за секунду, включно з прибережними районами.

Що буде з температурою

Температура повітря найближчої ночі буде невисокою, +3+7 градусів, місцями заморозки.

Вдень потепліє до +15+19 градусів, на Закарпатті та на півдні Одеської області тепліше, до +18+22 градусів.

Свіжіше у вівторок в Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській областях, +12+15 градусів.

Прогноз для Києва

У Києві погода передбачається сухою, свіжуватою та вітряною.

Вночі +5 градусів, на околицях можливі невеликі заморозки, вдень +15 градусів.

Коли потеплішає

За даними Українського гідрометцентру, з 11 травня почне теплішати з заходу України. 12-14 числа буде дуже тепло, +20+28, однак з періодичними дощами та грозами. Найтепліше буде в четвер 12 травня.

Наталка Діденко прогнозує, що в кінці тижня температура повітря "повернеться в теперішні кліматичні рамки, побільшає дощів з грозами".