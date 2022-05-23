В Україну повернеться тепло разом з грозами: в яких областях буде висока температура

Погода в Україні найближчими днями принесе різке потепління в більшості областей. Разом з підвищенням температури повітря в країну повернуться грози.

Погода в Україні 23 травня

У понеділок погодні умови в більшості областей почнуть поліпшуватися. Нічний дощ до ранку припиниться і вдень буде сухо і сонячно.

Вночі очікується від + 6 до +8 градусів, вдень на заході країни прогріється до +18 +19 градусів, на півдні місцями до +20 градусів. В інших областях очікується від +15 до +17 градусів.

У Києві очікується невелика хмарність, вночі +6 +8 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 23 травня

Погода в Україні 24 травня

У вівторок синоптики прогнозують сонячну і суху погоду у всіх областях країни. Температура повітря почне підніматися.

Вночі в Україні очікується від +5 до +8 градусів, у південній частині від +6 до +11 градусів. Вдень найтепліше буде в західних областях, прогріється до +20 +23 градусів. На півдні очікується від +17 до +20 градусів. В інших регіонах прогнозується від +17 до +19 градусів.

У Києві 24 травня буде сухо, можлива невелика хмарність, але без опадів. Вночі +6 +8 градусів, вдень потеплішає до +18 +20 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 24 травня

Погода в Україні 25 травня

У середу в Україну знову повернуться грози-опади прогнозуються в західних областях. На решті території країни обійдеться без опадів.

Вночі в Україні температура коливатиметься від +6 до +11 градусів. Вдень у західній частині очікується підвищення температури до +25 +27 градусів. У центрі, на сході та в південних областях прогнозується до +21 +24 градуси. На сході буде прохолодніше, від +18 до +21 градуса.

У Києві 25 травня очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі в столиці +9 +11 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +22 до +24 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 25 травня

А що буде з погодою далі?

За прогнозом Українського гідрометцентру, в четвер країну накриє сильними грозами всі області. Температура повітря знизиться трохи в західних областях, але підніметься на сході та півночі країни - очікується від +20 до +24 градусів.

У п'ятницю опади покинуть країну та очікується сонячна і суха погода. Вночі від +10 до +12 градусів, вдень від +20 до +24 градусів.