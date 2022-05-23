ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну повернеться тепло разом з грозами: в яких областях буде висока температура

Новость на русском →
Понеділок 23 травня 2022 07:31
В Україну повернеться тепло разом з грозами: в яких областях буде висока температура Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями принесе різке потепління в більшості областей. Разом з підвищенням температури повітря в країну повернуться грози.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Погода в Україні 23 травня

У понеділок погодні умови в більшості областей почнуть поліпшуватися. Нічний дощ до ранку припиниться і вдень буде сухо і сонячно.

Вночі очікується від + 6 до +8 градусів, вдень на заході країни прогріється до +18 +19 градусів, на півдні місцями до +20 градусів. В інших областях очікується від +15 до +17 градусів.

У Києві очікується невелика хмарність, вночі +6 +8 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

В Україну повернеться тепло разом з грозами: в яких областях буде висока температура

Карта погоди в Україні на понеділок, 23 травня

Погода в Україні 24 травня

У вівторок синоптики прогнозують сонячну і суху погоду у всіх областях країни. Температура повітря почне підніматися.

Вночі в Україні очікується від +5 до +8 градусів, у південній частині від +6 до +11 градусів. Вдень найтепліше буде в західних областях, прогріється до +20 +23 градусів. На півдні очікується від +17 до +20 градусів. В інших регіонах прогнозується від +17 до +19 градусів.

У Києві 24 травня буде сухо, можлива невелика хмарність, але без опадів. Вночі +6 +8 градусів, вдень потеплішає до +18 +20 градусів.

В Україну повернеться тепло разом з грозами: в яких областях буде висока температура

Карта погоди в Україні на вівторок, 24 травня

Погода в Україні 25 травня

У середу в Україну знову повернуться грози-опади прогнозуються в західних областях. На решті території країни обійдеться без опадів.

Вночі в Україні температура коливатиметься від +6 до +11 градусів. Вдень у західній частині очікується підвищення температури до +25 +27 градусів. У центрі, на сході та в південних областях прогнозується до +21 +24 градуси. На сході буде прохолодніше, від +18 до +21 градуса.

У Києві 25 травня очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі в столиці +9 +11 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +22 до +24 градусів.

В Україну повернеться тепло разом з грозами: в яких областях буде висока температура

Карта погоди в Україні на середу, 25 травня

А що буде з погодою далі?

За прогнозом Українського гідрометцентру, в четвер країну накриє сильними грозами всі області. Температура повітря знизиться трохи в західних областях, але підніметься на сході та півночі країни - очікується від +20 до +24 градусів.

У п'ятницю опади покинуть країну та очікується сонячна і суха погода. Вночі від +10 до +12 градусів, вдень від +20 до +24 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, синоптики зробили попередження про погоду.

А також розповідали про те, яка погода чекає українців до кінця травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність