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В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили прогноз і зробили попередження

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Неділя 22 травня 2022 19:14
В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили прогноз і зробили попередження Фото: Погода в Україні різко зміниться (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться вже з понеділка, 23 травня. Вітер стихне, температура почне підвищуватися, на тижні ймовірні дощі і грози. Через потепління синоптики зробили попередження про високий рівень пожежної небезпеки.

Що буде з погодою в країні далі - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

"23 травня у західних (крім Закарпаття), Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 23-го травня потепліє, протягом дня температура повітря становитиме +14+18 градусів.

Дощі, періодичні, переважно невеликі, пройдуть у більшості областей України. Лише у Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях якісь істотні дощі завтра малоймовірні.

Прогноз погоди для Києва

У Києві в понеділок вітер стихне до помірного. Дощ малоймовірний. Температура повітря вдень 23-го травня підвищиться до +17 градусів.

Що буде далі з погодою

За даними Діденко, з вівторка теплих градусів в Україні стане ще більше. Укргідрометцентр прогнозує на 24 травня +16+23, без опадів.

25 травня буде найтеплішим в найближчій перспективі. На заході очікується +24+27 градусів, на решті територій +18+24. При цьому на заході ймовірні грози.

У четвер 26 травня очікуються грози по всій країні, температура вдень +19+26 градусів.

27 травня очікується сонячним, опади малоймовірні.

Раніше ми писали про те, що з'явився місячний посівний місячний календар на червень 2022.

Також синоптики розповіли, яким буде літо в Києві.

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